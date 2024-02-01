Deprem bölgesinde bir yıl boyunca ticari hayat geçici çarşılarda sürdü
Geçici 41 çarşıda bin 526 iş yeri çalışma hayatına katıldı
ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da devlet sadece barınma sorununu değil, ayrıca ticari hayatın devamı için işyerlerinin de faaliyetlerini yürütmek için geçici çarşılar oluşturdu.
Adıyaman'da depremlerde yaklaşık 3 bin işyeri ağır hasar alarak yıkıldı. İşyerleri yıkılan esnafın yeniden ticari hayata atılmaları için devlet harekete geçti. Kent merkezlerinde geçici çarşılar oluşturuldu. Kent merkezlerinin yanı sıra konteyner kentlerde çarşılar ve bireysel işyerleri açılması için konteyner ve prefabrik yapılar yapıldı. Adıyaman'da oluşturulan geçici 41 çarşıda bin 526 işyeri çalışma hayatına katılarak faaliyet yürütüyor.
Balıkesir Çarşısında kasaplık yapan Seydi Kasap, "Evim yıkıldı, dükkanım yıkıldı. Sonrasında devletimiz bize burayı kura ile verdi. Şimdide ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. İşler yavaş yavaş iyiye gidiyor. Eski işin olması mümkün değil. Yavaş yavaş toparlanacağız" dedi.
Depremde işyeri ağır hasar alan Emine Çelik ise, "Depremden önce belediyenin orda işletmem vardı. İşyerimiz ağır hasar aldığından dolayı çıkmak zorunda kaldık. Şuan da devletin bize verdiği Balıkesir Çarşısında işletmemi yürütmekteyim. İşlerimiz ilk başlarda pek iyi değildi ama şimdi gün geçtikçe, zaman geçtikçe biraz daha iyiye gidiyor çok şükür" ifadelerini kullandı.
Abdullah Yıldırım isimli esnaf ise, "Yapılmamış olsaydı muhtemelen şuan evimizde oturup bekleyecektik. Çünkü Adıyaman tamamıyla yıkıldı. Dükkan yok, kiralanacak herhangi bir yer yok. Sağ olsun devletimiz bu konuda esnafımıza çok güzel bir yardımda bulundu" ifadelerini kullandı.
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