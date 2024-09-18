Deprem Çalıştayı: Güvenli Şehirler İçin Çözüm Arayışı

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle 7 Ekim'de " Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenleyecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Akademinin, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu tarafından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalıştayla deprem riskine karşı toplumun bilinç düzeyini artırmak ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, deprem riski altındaki yapıların ve alanların modern, dayanıklı şehircilik anlayışıyla yeniden yapılandırılması ve ekolojik dengeyi koruyarak kentsel dönüşüm projelerine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm politikaları ve bu dönüşümün yasal çerçevesi, finansman modelleri ve teşviklerin yanı sıra kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik etkileri de tartışılacak. Sürdürülebilirlik kapsamında ise yeşil bina tasarımı ve enerji verimliliği üzerinde durulacak. Atıkların yönetimi, geri dönüşüm, doğal kaynakların korunması ve bu doğrultuda çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi etkinlikte ele alınacak.

7 Ekim'de yapılacak çalıştay sonrasında konuşmacıların bildirilerinin kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılması ve politika üreticilerin faydasına sunulması planlanıyor.

Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı'na ilgili bakanlıklardan temsilcilerin, devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyelerinin, çeşitli mesleki derneklerden ve özel sektörden alanında araştırıcı, uzman ve yöneticilerin, afet yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılması bekleniyor.

Çalıştay etkili stratejiler geliştirilmesine imkan sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, deprem, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen başlıklarından olması gerektiğini bildirdi.

Ekonomik ve sosyolojik güvenliği sağlamak, geleceği garanti altına almak için motivasyonu kaybetmeden çalışılması gerektiğini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Sanayimizin kalbi Kocaeli'de 25 sene önce hepimizi yasa boğan depremin etkilerini her açıdan hala yaşıyoruz. Bu çalıştayla amacımız aynı acılar ve sorunların tekrar ettiği bu kısır döngüden çıkmak üzere uzun vadeli çözüm önerileri sunarak, mevcut sorunların etkin şekilde ele alınmasına katkıda bulunmak. Çalıştay süresince sağlanacak tartışma ortamları, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak."