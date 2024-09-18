Deprem Çalıştayı: Güvenli Şehirler İçin Çözüm Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Çalıştayı: Güvenli Şehirler İçin Çözüm Arayışı

TÜBA, 7 Ekim'de deprem riskiyle kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirliği tartışacak çalıştay düzenliyor.

18.09.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle 7 Ekim'de " Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenleyecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Akademinin, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu tarafından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalıştayla deprem riskine karşı toplumun bilinç düzeyini artırmak ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, deprem riski altındaki yapıların ve alanların modern, dayanıklı şehircilik anlayışıyla yeniden yapılandırılması ve ekolojik dengeyi koruyarak kentsel dönüşüm projelerine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm politikaları ve bu dönüşümün yasal çerçevesi, finansman modelleri ve teşviklerin yanı sıra kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik etkileri de tartışılacak. Sürdürülebilirlik kapsamında ise yeşil bina tasarımı ve enerji verimliliği üzerinde durulacak. Atıkların yönetimi, geri dönüşüm, doğal kaynakların korunması ve bu doğrultuda çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi etkinlikte ele alınacak.

7 Ekim'de yapılacak çalıştay sonrasında konuşmacıların bildirilerinin kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılması ve politika üreticilerin faydasına sunulması planlanıyor.

Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı'na ilgili bakanlıklardan temsilcilerin, devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyelerinin, çeşitli mesleki derneklerden ve özel sektörden alanında araştırıcı, uzman ve yöneticilerin, afet yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılması bekleniyor.

Çalıştay etkili stratejiler geliştirilmesine imkan sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, deprem, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen başlıklarından olması gerektiğini bildirdi.

Ekonomik ve sosyolojik güvenliği sağlamak, geleceği garanti altına almak için motivasyonu kaybetmeden çalışılması gerektiğini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Sanayimizin kalbi Kocaeli'de 25 sene önce hepimizi yasa boğan depremin etkilerini her açıdan hala yaşıyoruz. Bu çalıştayla amacımız aynı acılar ve sorunların tekrar ettiği bu kısır döngüden çıkmak üzere uzun vadeli çözüm önerileri sunarak, mevcut sorunların etkin şekilde ele alınmasına katkıda bulunmak. Çalıştay süresince sağlanacak tartışma ortamları, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak."

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Çalıştayı: Güvenli Şehirler İçin Çözüm Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem Çalıştayı: Güvenli Şehirler İçin Çözüm Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement