Deprem Davasında Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deprem Davasında Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis

09.07.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Trend Garden Rezidans davasında sanık Özkan Gülfırat 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde aralarında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans'ın yıkılmasına ilişkin davada dosyası ayrılan sanık Özkan Gülfırat, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatı Emre Apak ile müşteki avukatları katıldı.

Sanık avukatı Apak, Finlandiya'da yaşayan müvekkilinin rezidansta imza yetkisinin bulunmadığını, yalnızca sermaye koyarak binayı satın aldığını belirterek, olası kasıtla yargılanmasının mümkün olmadığını savundu.

Müvekkilinin pasif ortak olduğunu ileri süren Apak, "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle son sözünün alınamadığını belirtti.

Davayı karara bağlayan heyet, "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 21 yıl hapis vediği sanığın cezasını çeşitli sebeplerle 17 yıl 6 ay hapse indirdi. Sanık "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat etti.

Dava süreci

Aynı davanın geçen yıl görülen duruşmasında inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ile müteahhit Bahattin Doğan (75) 12 yıl 6'şar ay, bina sahipleri Engin Aslan (49) ve Sefa Gülfırat (33) ise 17 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmıştı. Sanık Özkan Gülfırat'ın (49) dosyası ise bu kişinin yurt dışında bulunması nedeniyle ana dava dosyasından ayrılmıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trend Garden Rezidans'ın yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilerek, 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Malatya, Mahkum, Mahkum, Deprem, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Davasında Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:41:29. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem Davasında Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.