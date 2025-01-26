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Deprem Dirençli Kentler Önemli

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sorununun ancak dirençli kentlerle çözülebileceğini vurguladı.

26.01.2025 16:50
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(ANKARA) - Deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Aziz milletim, bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile deprem sorunu bitmeyecek. Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi; eğitim, bilim ve günümüz teknolojileriyle deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Yeter ki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin" ifadesini kullandı.

Deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken X hesabından açıklama yaptı. Görür'ün "Sevgili milletimi bilgilendirme" başlığıyla paylaştığı mesaj şöyle:

"6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor; depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim, bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile deprem sorunu bitmeyecek. Bu sorun ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir. Soruyorum size: Yarın yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı? Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devredip duracak mıyız?

Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz. Çağdaş deprem ülkeleri böyle. Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak birkaç kişi tesadüfen ölüyor. Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz teknolojileriyle deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Yeter ki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin. Sevgiyle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deprem Dirençli Kentler Önemli - Son Dakika

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