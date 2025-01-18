Deprem İçin 1,9 Milyar Lira Ödenek - Son Dakika
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Deprem İçin 1,9 Milyar Lira Ödenek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem kaynaklı yatırımlara 1,9 milyar lira ayırdı.

18.01.2025 18:50
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 Yılı Yatırım Programı'nda, deprem kaynaklı yatırımlara 1,9 milyar lira ödenek ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez ve bağlı kuruluşlarının proje ve ödenek bilgileri, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldı.

Buna göre, son 5 yıldır istikrarlı şekilde artışını sürdüren Bakanlığın yatırım bütçesi, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 26,6 artarak 5 milyar 255 milyon 300 bin lira oldu.

Bakanlık, 2024'te tamamlanan 10 sosyal hizmet kuruluşu yatırımıyla 16 bin 999 kişilik huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kapasitesini 17 bin 651'e çıkardı. Çocuk evleri sitesi kapasitesi 16 bin 310'a, engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi kapasitesi de 42 bin 599'a ulaştı.

Halihazırda 97 bin 635 yatılı kapasiteli 3 bin 118 sosyal hizmet kuruluşuyla hizmet sunan Bakanlık, bu yıl ise 71 sosyal hizmet kuruluşu inşaatı için 2 milyar 171 milyon 55 bin lira ödenek ayırdı.

Önceki yıllardan başlayan yatırım projelerine ilaveten, 55 milyon lira kaynakla 1 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 14 milyon lira kaynakla 1 Çocuk Evleri Sitesi, 30 milyon 400 bin lira kaynakla 1 Sosyal Hizmet Merkezi yeni projeler olarak yatırım programına girdi ve ihale edilecek projeler arasında yer aldı.

2026 ve sonrasındaki projeler için etüt çalışmaları sürüyor

Bakanlık, ileride yapılması planlanan sosyal hizmet kuruluşu inşaatlarının güvenli ve hızlı şekilde tamamlanmasını sağlamak için etüt çalışmalarını ise sürdürüyor.

Sosyal hizmet kapasitesinin artırılması için 2026 ve sonrasındaki yıllarda inşaatının yapılması planlanan projeler için etüt/fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 5 Çocuk Evleri Sitesi, 13 Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 9 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Kadın Konukevi, 14 Sosyal Hizmet Merkezinin 59 milyon 345 bin lira ödenekle sadece etüt/fizibilite çalışmaları sürüyor.

Deprem kaynaklı yatırımlara 1,9 milyar lira ödenek ayırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak için hassas koşullar altındaki bireyler öncelikli olmak üzere toplumun tüm kesimine yönelik politika geliştirme kapasitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, çocuk, engelli, kadın ve sosyal hizmet alanlarında Bakanlığın politika üretme kapasitesinin artırılması amacıyla 7 araştırma projesi, 2025 yılı için 21 milyon 200 bin lira ödenekle yürütülüyor.

Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerin ihyası ve deprem riski altında bulunan diğer bölgelerdeki ihaleler için 2025 yılında 1 milyar 981 milyon 500 bin lira ödenek kullanacak.

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları sarmak için bu yıl 1 milyar 107 milyon 900 bin lira ödenekle 24 sosyal hizmet kuruluşu inşaatı devam ediyor.

İleride deprem bölgelerinde yapılacak 39 sosyal hizmet kuruluşunun etüt/fizibilite çalışmaları için ise 73 milyon 600 bin lira ödenek ayırıldı.

Binaların güçlendirilmesi, hasarlı binaların onarımı ve kaybedilen teçhizatın yerine koyulması için 800 milyon lira ödenek, bu yıl kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edildi.

Bağışların da desteğiyle yeni merkezler hayata geçirilecek

Hayırsever vatandaşlar ve bağışçı kurum/kuruluşların Bakanlığa desteği de sürüyor.

Bu kapsamda, 2024'te 4 milyar 565 milyon 594 bin lira değerinde sosyal hizmet kuruluşunun yapımı, hayırsever vatandaşlar ve bağışçı kurum/kuruluşlarca üstlenildi.

Bu yıl ise 3 milyar 913 milyon 774 bin lira değerinde, 9 Çocuk Evleri Sitesi, 5 Kadın Konukevi, 1 Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 11 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım işleri bağışçıların katkılarıyla sürüyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem İçin 1,9 Milyar Lira Ödenek - Son Dakika

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