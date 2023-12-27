Tapınakta bulunan 2 bin yıllık mezarın içinden bir değil, 10 kişi çıktı

Asgari ücret zammı için saat netleşti, Erdoğan taraflarla Beştepe\'de bir araya gelecek

Deprem konutlarında örnek daire göz aldı

Kahramanmaraş'ta deprem konutları yükseldi son rötuşlar yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında başlanan ve yapımı tamamlanıp teslimat aşamasına gelinen konutlardaki örnek daire göz alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası şehrin farklı noktalarında başlanan deprem konutlarında sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yapılan deprem konutlarında artık sona gelindi.

Son rötuşların yapıldığı inşaat alanlarında deprem konutlarında teslimatlar için gün sayılıyor. İlk konutların verileceği günler öncesinden örnek dairelerde hazır hale geldi. Beyaz eşyasından, oturma grubuna, yatak odasından banyosuna kadar hazır hale getirilen örnek daireler beğeni topladı.

2+1 ve 3+1 şeklinde yapılan Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu toplu konutlarının bulunduğu bölgede 2. etap olarak devam eden 36 konut dron ile de görüntülendi. 100'ün üzerinde deprem konutunun yapıldığı alanda hummalı çalışmalar devam ediyor.

Şantiye şefi Serdar Koçak, "Yüzde 85 civarında 638 dairesinin teslimatları yapıldı. Yüzde 95 ve 99'lara kadar Ocak ayında oturur halde olacak. Gayemiz tüm depremzedeleri konteynerlerden çıkarıp konutlarına yerleştirmek. Betonarme projelerinde daha titiz ve kaliteli çalıştığımız için ister istemez zaman alıyor" diye konuştu.