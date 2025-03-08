Deprem Mağduru Kadınlara 8 Mart'ta Protez - Son Dakika
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Deprem Mağduru Kadınlara 8 Mart'ta Protez

Gaziantep'te, depremde uzuv kaybeden kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde protezleri teslim edildi.

08.03.2025 17:38
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Deprem mağduru kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde protezlerine kavuştu

GAZİANTEP - Buğday Tanesi Ortez-Protez Uygulama Merkezi, 6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan Ayşegül Kayadibi ve Ayşe Köroğlu'na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde protezlerini teslim etti.

Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında hizmet veren Ortez-Protez Uygulama Merkezi'nde protezlerine kavuşan Ayşegül Kayadibi ve Ayşe Köroğlu, Tayvan ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'na teşekkür etti. Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından sağlanan 5 milyon dolarlık hibe ile 11 ilde toplam 13 bin 953 kişiye medikal malzeme ve protez-ortez desteği sunuldu.

"8 Mart gibi anlamlı bir güne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti"

Deprem mağduru Ayşegül Kayadibi, afette sol kolunu ve sol diz altını kaybettiğini belirterek, "Enkazda üç gün kaldık. Sonrasında uzun bir tedavi sürecimiz oldu. Tedavi sonrası protez aşamasına geldiğimizde böyle bir merkezin varlığını öğrendik. Protezlerim ücretsiz olarak yapıldı. Bugün de kol protezimi teslim aldım. 8 Mart gibi anlamlı bir güne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Bu anlamda Tayvan hükümetine, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'na teşekkür ederim" dedi.

"Depremde zarar gören bacağımı kesmek zorunda kaldılar"

Ayşe Köroğlu ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığı süreci anlatarak, "Depremde zarar gören bacağımı kesmek zorunda kaldılar. Bu süreçte Ortez-Protez Uygulama Merkezi ile tanıştım ve protezimi ücretsiz yaptılar. Bu süreçte desteklerinden dolayı Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'na çok teşekkür ederim" dedi.

Depremde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden ve aynı zamanda bir fizyoterapist olan Zeynep Büyükardıç da Ortez-Protez Uygulama Merkezi'nde çalışmaya başladı. Büyükardıç, "Engelli bireyler için en önemli faktörlerden biri erişilebilirliktir. Protezler ömür boyu kullanılan cihazlar ve belirli periyotlarda yenilenmesi, tamir edilmesi gerekiyor. Bu bölgede böyle bir merkezin olması büyük bir avantaj. Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Deprem Mağduru Kadınlara 8 Mart'ta Protez - Son Dakika

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