Deprem şehidi pehlivanların yakınlarına maddi destek

Kahramanmaraşlı sporcuların yakınları, düzenlenen moral yemeğinde duygusal anlar yaşadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 9 güreşçinin yakınına güreş federasyonu tarafından maddi destek sağlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 9 milli güreşçi hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Kahramanmaraşlı deprem şehidi pehlivanların yakınlarına maddi destek sağlandı.

Duygusal anların da hakim olduğu etkinlikte konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Biz güreş federasyonu olarak şöyle düşündük. Ben sizin kardeşiniz ve evladınızım ben de bu topraklarda büyüdüm. Biz bu seviyeye Kahramanmaraş olmasaydı, hemşerilerimiz olmasaydı biz de gelemezdik. Olduğumuz makamda olduğumuz yerde sizleri en azından yan yana getirelim ve onların hatıralarını canlandıralım onların ruhuna Fatiha okuyalım diye yılın son günlerinde sizlerle yan yana gelmek istedik. Onların tırnağı bile kanamasaydı. Ama bizler inançlı insanlarız. Müslümanız böyle bir şey de başımıza geldi" dedi.

Deprem şehidi güreşçilerin adlarının unutulmayacağını ifade eden Eroğlu, "Sporcu kardeşlerimizi yaşatmak ve unutturmamak adına her şeyi yapacağız. Almanya federasyonu ile bir çalışma yaptık. Sizlere ne yapılırsa az. Ama biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Yardımda bulunulacak ve lütfen bunu kabul buyurun. Burada 9 ailemize yardımda bulunacağız. Kardeşlerimiz belki hayata devam etselerdi bir Şeref Eroğlu gibi gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonu olup ülkemizi gururlandıracaklardı. Övgü ile aileleri onlardan bahsedeceklerdi. Biz bu federasyonda olduğumuz müddette unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Depremde hayatını kaybeden güreşçi Aslan Ekiz'in annesi Şerife Ekiz, "Acımız büyük gururlandıran bir evlat oldukları için her zaman onurluyuz. Federasyonumuza da teşekkür ederiz. İsimlerini unutturmadıkları için" dedi.