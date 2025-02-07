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Deprem şehitleri için mevlid okutuldu

ŞANLIURFA - Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da mevlid okutuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camii'nde mevlit okutuldu. Yoğun katılımın olduğu mevlitte duygu dolu anlar yaşandı. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, deprem şehitleri için dualar edildi.

Anma etkinliğine vatandaşların yanı sıra emniyet ve jandarma ekipleri, yerel yöneticiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.