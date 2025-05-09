Deprem Simülasyon TIR'ı Bandırma'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Deprem Simülasyon TIR'ı Bandırma'da Ziyarete Açıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret ederek, olası afetlere karşı vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan etkinlikte, deprem anında yapılması gereken doğru hareketler ve afet bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

09.05.2025 10:39  Güncelleme: 11:14
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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılan Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret etti. Mirza, "Afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve dayanıklı bir Bandırma için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitimler, tatbikatlar, bilgilendirme faaliyetleri ve altyapı yatırımlarıyla vatandaşlarımızı her koşula hazırlamak istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, vatandaşların ziyaretine açılan Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret ederek, olası afetlere karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, deprem anında yapılması gereken doğru hareketler ve afet bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

"Eksiklerimizi fark etmemize olanak tanıyor"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Mirza, "Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda halkımızla buluşturduğumuz Deprem Simülasyon TIR'ı sayesinde, olası bir depreme karşı nasıl davranmamız gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledik. Bu tür çalışmalar, toplum olarak afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu sorgulamamıza ve eksiklerimizi fark etmemize olanak tanıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi de bu alandaki farkındalığın arttığını gösteriyor" dedi.

"İş birliği, dirençli şehirler inşa etme yolunda büyük önem taşıyor"

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Mirza, "Bu anlamlı çalışmada bizlere destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ve projenin teknik altyapısını sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin bu konudaki iş birliği, afetlere karşı dirençli şehirler inşa etme yolunda büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"İnsan hayatı her şeyden kıymetli"

Başkan Mirza, Bandırma Belediyesi olarak afetlere hazırlık ve kriz yönetimi konusunda kapsamlı planlamalar yürüttüklerini belirterek, "Afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve dayanıklı bir Bandırma için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitimler, tatbikatlar, bilgilendirme faaliyetleri ve altyapı yatırımlarıyla vatandaşlarımızı her koşula hazırlamak istiyoruz. Çünkü insan hayatı her şeyden kıymetli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deprem Simülasyon TIR'ı Bandırma'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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