Deprem Sonrası Gözde TV, 1 Yıldır Çadırda Yayın Yapıyor

Deprem sonrası 1 yıldır çadırdan yayın yapıyorlar
ADIYAMAN - 6 Şubat depreminin yaşanması sonrası televizyon binaları ağır hasar alan Gözde TV, yaklaşık 1 yıldır çadır ve konteynerlerden yayın yapıyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreminde 5 katlı olan Gözde TV binası da ağır hasar almıştı. Binanın hasar alması sonrası yayınlar çadır ve konteynerde başladı. Yazın havaların sıcak, kışın ise havaların soğuk olmasına rağmen yayın hayatını çadır ve konteynerlerde sürdüren Gözde TV, yaklaşık 1 yıldır zor şartlarda halkı bilgilendirmeye çalışıyor.
Oldukça zor zamanlardan geçtiklerini dile getiren, Gözde TV Yöneticisi Burak Cansel, "6 Şubat depremiyle birlikte asrın felaketini yaşadık. Beş katlı binamız, plazamız ağır hasar aldı, orada yayın yaptığımız bir çok aracımızı ve gerecimizi, kameralarımızı ve bilgisayarlarımızı maalesef depremde kaybettik. Kurtarabildiğimiz cihazlarımızın bir kısmını kurtardık ve sonra cihazlarımızı tamamlayarak şu bölgede konteynerlerde ve çadırlarda yayın yapmaya başladık. Yaklaşık 1 yıldır burada yayın yapıyoruz" dedi.
Daha sonra konuşan TV çalışanlarından Yavuz Öztuncer, "6 Şubat depremiyle 5 katlı plazamız ağır hasar aldı. o günden bugüne yayın hayatımıza konteyner çadırlarda devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen Adıyaman için elimizden gelen haberciliği yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
TV çalışanlarından Game Çilcan ise, "Maalesef asrın felaketinde 6 Şubat depreminde plazamız ağır hasar aldı. Ağır hasar aldıktan sonra çadır stüdyosu kurduk. ve çadır stüdyosunda, konteynerde haberlerimizi yapmaya başladık" diye konuştu.
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