Deprem sonrası Hatay'da YEDAM'ın yürüttüğü çalışmalarla 56 kişi sigarayı bıraktı - Son Dakika
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Deprem sonrası Hatay'da YEDAM'ın yürüttüğü çalışmalarla 56 kişi sigarayı bıraktı

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Deprem sonrası Hatay\'da YEDAM\'ın yürüttüğü çalışmalarla 56 kişi sigarayı bıraktı
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Hatay'da YEDAM, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürüttüğü tütün bağımlılığı çalışmalarıyla 56 kişinin sigarayı bırakmasına destek oldu. Antakya Serinyol'daki prefabrik ofiste danışmanlık sunan merkez, okul ve iş yerlerinde eğitimlerle bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürüttüğü çalışmalarla 56 kişinin sigarayı bırakmasına destek oldu.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki prefabrik çalışma ofisinde hizmet veren YEDAM'da, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Merkezde, stres ve kaygının da neden olduğu tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda YEDAM ekipleri, okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında seminerler ve eğitimler vermenin yanı sıra kentin farklı noktalarında açtıkları stantlarla tütün ve diğer bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyanları merkeze yönlendirerek bağımlılıktan kurtulmaları için gerekli desteği sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından da "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 56 kişinin sigara bağımlılığından kurtulmasını sağladı.

"Elektronik sigaranın zararları tütünle çok benzer"

YEDAM Bölge Koordinatörü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Bulut, AA muhabirine, merkeze başvuran bağımlı bireylerin ilk olarak stres ve kaygılarını azaltmaya, ardından da onları bağımlılıktan uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençler arasında elektronik sigara kullanımının çok fazla olduğunu vurgulayan Bulut, "Elektronik sigaranın zararları aslında tütünle çok benzerdir çünkü içerisinde nikotin denilen sıvı aynı şekilde bulunuyor. Daha popüler bir şekilde görünebilmek, arkadaş ortamında kabul görmek adına ve daha estetik gözüktüğü için çok fazla tercih edilebiliyor. Tütünle aynı bağımlılık riski ve içerisindeki zehir de aynı." diye konuştu.

Tütün bağımlılığındaki en temel faktörlerden birinin ebeveynler olduğunun altını çizen Bulut, anne babalara sigaradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
SerinyolAntakyaDepremSağlıkGüncelHatayYaşamSon Dakika

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