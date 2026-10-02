Deprem sonrası Hatay Defne'de 136'ncı cami dualarla ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deprem sonrası Hatay Defne'de 136'ncı cami dualarla ibadete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deprem sonrası Hatay Defne\'de 136\'ncı cami dualarla ibadete açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'ın Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ Hz. Hasan Camisi dualarla ibadete açıldı. Vali Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla kılınan ilk cuma namazının ardından Masatlı, 136'ncı caminin açıldığını söyledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 136'ncı cami, dualarla ibadete açıldı.

Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde deprem konutlarının inşasının ardından cami yapımı da tamamlandı.

Dualarla açılışı yapılan TOKİ Hz. Hasan Camisi'nde, Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Masatlı, daha sonra gazetecilere, depremlerin ardından konutların, iş yerlerinin, eğitim kurumlarının ve hastanelerin yanı sıra camilerin inşası için de seferber olduklarını söyledi.

Bugün 136'ncı camiyi açtıklarını belirten Masatlı, yeni caminin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Orhanlı MahallesiDepremGüncelHatayYaşamDefneCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Pegasus’tan dev satın alma İki havayolunu birden bünyesine kattı Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
14:18
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti Devre arasında gönderiyor
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:57:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Deprem sonrası Hatay Defne'de 136'ncı cami dualarla ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei