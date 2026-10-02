Deprem sonrası Hatay Defne\'de 136\'ncı cami dualarla ibadete açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 136'ncı cami, dualarla ibadete açıldı.

Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde deprem konutlarının inşasının ardından cami yapımı da tamamlandı.

Dualarla açılışı yapılan TOKİ Hz. Hasan Camisi'nde, Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Masatlı, daha sonra gazetecilere, depremlerin ardından konutların, iş yerlerinin, eğitim kurumlarının ve hastanelerin yanı sıra camilerin inşası için de seferber olduklarını söyledi.

Bugün 136'ncı camiyi açtıklarını belirten Masatlı, yeni caminin hayırlı olmasını diledi.