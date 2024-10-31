Deprem Sonrası İsim Değişikliği

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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde birçok binası yıkılan ve ailelerin "ölüm müteahhidi" olarak adlandırdığı Hikmet Günsay'ın depremden iki ay sonra Hikmet Günsay Yapı Malzemeleri ve İnşaat Turizm Nakliye İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin adını CEMSAN olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Hikmet Günsay'ın yaptığı apartmanlardan biri olan Alya Uçar Apartmanı'nda 11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u kaybeden Alev Demirok, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Demirok, "'Ölüm müteahhidi' Hikmet Günsay'ın şirketi isim değişikliği yaparak ticari faaliyetine devam ediyor. Şirketi Antakya'da demir ve çimento satarak gelir elde etmeye devam ediyor. Bir an önce Hikmet Günsay'ın ticari faaliyetlerine son verilmesini, Alya Uçar Apartmanı dosyasından da tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

Hatay'da Öz Burak İnşaat tarafından inşa edilen Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönen apartmanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Öz Burak İnşaat firması, 2005 yılında Hikmet Günsay ve eşi Nurhan Günsay, tarafından kuruldu. Hikmet Günsay bir röportajında ilkokul mezunu olduğunu ve bin 500'den fazla konut yaptığını belirtti. Öz Burak İnşaat, Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" sözleriyle pazarlıyordu. Öte yandan Günsay çifti, 2009 yılında ise Hikmet Günsay Yapı Malzemeleri ve İnşaat Turizm Nakliye İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.

Depremden iki ay sonra şirketin unvanını değiştirdiler

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Günsay çifti de 6 Şubat depremlerinden 2 ay sonra 6 Nisan'da Hikmet Günsay Yapı Malzemeleri ve İnşaat Turizm Nakliye İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nde unvan değişikliğine gitti. Şirketin yeni adı ise CEMSAN Demir Çimento Ticaret Limited Şirketi oldu. Unvan değişikliği, 5 Nisan 2023 tarihinde Hatay 3. Noterliği'ne bildirildi. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan noter yetkilileri, "Karar deftere alınır, karara imza atılır. Bize defter gelir, biz defterden örnek çıkartırız. Kendilerine örneği veririz. Onlar da onu ticaret odasından ilan etmişlerdir. Biz şahısları istemeyiz. Hikmet Günsay'ın muhasebecisi getirir, herhangi biri getirir" diye konuştu.

"Ben sadece çalışanım"

Hikmet Günsay'ın yaptığı apartmanda yakınlarını kaybeden ailelerin iddiasına göre CEMSAN Demir Çimento Ticaret Limited Şirketi'ni Cemil Aslan yönetiyor. Aileler, Aslan'ın daha önce müteahhit Hikmet Günsay'ın Öz Burak İnşaat firmasında çalıştığını öne sürüyor. İddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Aslan, "Ben CEMSAN Demir Çimento Ticaret Limited Şirketi'nde sadece bir çalışanım. Konuya cevap vermek istemiyorum" dedi. "Daha önce müteahhit Hikmet Günsay'ın Öz Burak İnşaat firmasında çalıştınız mı" sorusuna Aslan, "Hayır, ben inşaat malzemesi bölümündeydim" diye yanıt verdi.

"Ticari faaliyetlerine son verilsin"

Hikmet Günsay'ın yaptığı apartmanlardan biri olan Alya Uçar Apartmanı'nda 2'si bebek 14 kişi yaşamını yitirdi. Bu binada hayatını kaybedenlerden birisi de 11 yaşındaki Ali Armanç Demirok'tu. Ali Armanç'ın annesi Alev Demirok, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Demirok, "'Ölüm müteahhidi' Hikmet Günsay'ın şirketi isim değişikliği yaparak ticari faaliyetine devam ediyor. Şirketi Antakya'da demir ve çimento satarak gelir elde etmeye devam ediyor. Bir an önce Hikmet Günsay'ın ticari faaliyetlerine son verilmesini, Alya Uçar Apartmanı dosyasından da tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.