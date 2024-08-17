Deprem Sonrası Mücbir Sebep Hali Bu Ay Sona Eriyor

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası bölgede ilan edilen mücbir sebep halinin bu ay sona ereceğini açıkladı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden sonra uygulamaya aldığımız mücbir sebep hali bu ay sona eriyor. Mücbir sebep halleri devam eden mükelleflere ise taleplerine bağlı olarak ilave süre imkanı tanıyoruz" ifadelerini kullandı.