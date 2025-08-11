Deprem Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları - Son Dakika
Deprem Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları

11.08.2025 16:45
Balıkesir PSD ekipleri, Sındırgı depreminin ardından psikolojik destek ve bilgilendirme hizmeti sunuyor.

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek (PSD) ekipleri, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara yönelik psikolojik ilk yardım ve moral desteği çalışmaları yürüttü.

Depremin ardından toplanma alanlarında görev yapan PSD ekipleri, afetin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla birey ve ailelerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlara duygusal destek sunarken bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri de verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların depremden etkilenen tüm bölgelerde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
