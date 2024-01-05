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Deprem sonrası yapılan köy evleri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Deprem sonrası yapılan köy evleri böyle görüntülendi

Şanlıurfa'da depremin ardından yapımı tamamlanan köy evleri, ocak ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilecek. Modern bir şekilde inşa edilen köy evleri, dron ile havadan görüntülendi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konutları yerinde inceleyerek yapılan işçilikten memnuniyetini dile getirdi. Gürpınar Mahalle Muhtarı ve Hak Sahibi Ömer Karalı ise yapılan evlerin güzelliğini vurgulayarak diğer mağdur olan vatandaşların da yakın zamanda evlerine kavuşacak olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Deprem sonrası yapılan köy evleri böyle görüntülendi
05.01.2024 - 00:36,
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Deprem sonrası yapılan köy evleri böyle görüntülendi

Şanlıurfa'da köy evleri hak sahiplerine teslim edilecek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapım çalışmalarında sona gelinen köy evleri, ocak ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilecek. Tüm detayları düşünülerek modern bir şekilde inşa edilen köy evleri, dron ile havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da depremin hemen ardından 8 ilçedeki 29 mahallede köy evi yapımına başlanıldı. 710 konut için ihalesi yapılan köy evleri projesinde 584 konutun yapımı devam ediyor. Köy evlerinden Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesindeki 22 konut ise bitme aşamasına geldi. Konutların ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'da Gürpınar'daki konutları yerinde inceledi. Vali Şıldak, kentteki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "TOKİ tarafından ilimizde 5 bine yakın konutun yapımı devam ediyor. Bunlardan 897'sinin bu ay içerisinde kura çekilerek teslimi gerçekleşecek. Kırsalımızda da önemli ölçüde konut yapımı çalışmalarını başlattık. 8 ilçemizin 29 mahallesinde şu anda 710 konutun ihalesi tamamlanmış. 584'ünün de yapımına başlanmış. Şu anda Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesindeyiz. Burada da 22 konutumuz neredeyse bitme noktasına geldi. Ay sonunda inşallah vatandaşlarımıza kuralar çekilerek teslim edeceğiz. Bizler de ilgili ekibimizle birlikte konutları yerinde inceledik. Gayet muntazam bir işçilik olmuş. Köyün yerleşime açık alanında 22 konutun yapımı yüzde 84 seviyesindedir. Mahallemize, şehrimize ve hak sahiplerimize hayır uğurlu olsun" dedi.

Gürpınar Mahalle Muhtarı ve Hak Sahibi Ömer Karalı ise "Daha bundan iyi ne olabilir. Gerçekten çok güzel evler yapıldı. İnşallah yakın zamanda diğer mağdur olan vatandaşlarımız da evlerine kavuşur. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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