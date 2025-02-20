Deprem ve Yangın Güvenliği İçin Eğitim Semineri Düzenlendi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, birlik üyesi belediye başkanı ve meclis üyeleriyle "Deprem ve Yangın Güvenliği" konu başlığında Afyonkarahisar'da düzenlenen eğitim seminerinde bir araya geldi.

Akdeniz Belediyeler Birliği, üye belediyelerle işbirliğini güçlendirmek, güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak ve ortak konuları istişare etmek amacıyla belediye başkanları ve birlik meclis üyelerine yönelik Afyonkarahisar'da "Deprem ve Yangın Güvenliği" konulu bir eğitim semineri düzenledi. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, belediye başkanları ve birlik meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm, tarım, ticaret ve belediyecilik hizmetleri alanlarında vatandaşların beklentileri doğrultusunda belediyeleri daha yukarı taşımak adına bölgesel toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu toplantılarda her alanda değerlendirmeler yaptıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, " Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını Manavgat'ımızda yaşadık. Depremde 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Her olaydan ders almalıyız. Zaman zaman imar afları getiriliyor. Encümende bir karar aldıysanız, yerine getirmelisiniz" dedi.

"Arkadaşlarımızla yangın ve deprem konularında gerekli değerlendirmeleri yapacağız"

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmet binalarında denetim yaptıklarını dile getiren Başkanı Muhittin Böcek, "Hizmet binalarımızda, yurtlarımızda, kreşlerimizde yangın söndürme tüplerinden başlayarak her türlü denetimi yapıyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik yeni çıkan yasa ve mevzuatlar ağır. Belediye başkanı arkadaşlarımızın sorumlulukları çok fazla. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 3 defa yazdık. 2 defa ret geldi, birinden cevap bekliyoruz. Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezini yaptık, yine yetmiyor. Burada belediye başkanı arkadaşlarımızla yangın ve deprem konularında gerekli değerlendirmeleri yapacağız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından eğitimin ilk oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı Murat Bayram, 'Yangın Güvenliği' konusunda bilgilendirme yaptı. Öğleden sonra gerçekleşen bölümde ise 'Yapı Stoku, Deprem Master Planı ve Mevzuat' konularında belediye başkanı ve birlik üyeleri bilgilendirildi. Toplantıda belediyelerin ortak projeleri, mevzuat değişiklikleri, mali, idari konular üzerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.