Depremde 134 Kişiye Mezar Olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi İçin İki Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Depremde 134 Kişiye Mezar Olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi İçin İki Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin yıkılması sonucu 134 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin iki kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, dönemin Şehitkamil Belediyesi imar müdürü Güllü Alıravcı ile inşaat mühendisi Sedat Tüzüngüven'in "projede gerekli fen ve teknik şartlara uymayan, eksik ve hatalı projeleri onayladıkları" belirtildi.

28.02.2025 09:51  Güncelleme: 10:33
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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nin yıkılması sonucu 134 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin iki kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, dönemin Şehitkamil Belediyesi imar müdürü Güllü Alıravcı ile inşaat mühendisi Sedat Tüzüngüven'in "projede gerekli fen ve teknik şartlara uymayan, eksik ve hatalı projeleri onayladıkları" belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki altı bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve mimari proje müellifi Altan Bayhan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak'ta görülen karar duruşmasında müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay ve mimari proje müellifi Altan Bayhan'a da 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, iki sanığa da "iyi hal indirimi" uygulamadı.

İmar müdürü ve inşaat mühendisine de dava açıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dönemin Şehitkamil Belediyesi imar müdürü Güllü Alıravcı ile belediyede inşaat mühendisi olarak çalışan Sedat Tüzüngüven hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırladığı iddianame Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"Sitenin yapım sürecinde gerekli fen ve teknik şartlara uyulmadı"

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin A1, A3, B2 ve B3 bloklarının yıkılmasında yapım sürecinde gerekli fen ve teknik şartlara uymayan, eksik ve hata içeren projeleri onaylayan dönemin Şehitkamil Belediyesi personelleri şüphelilerden inşaat mühendisi olan Sedat Tüzüngüven ve imar müdürü olan Güllü Alıravcı'nın üzerlerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediklerine dair haklarında dava açmaya yeter şüpheye ulaşıldığı anlaşılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde 134 Kişiye Mezar Olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi İçin İki Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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