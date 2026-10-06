Enkazdan sağ çıktı, ağabeyini kaybetti: 16 yaşındaki Emir Gönenç raftingde 10 Türkiye birinciliğine ulaştı - Son Dakika
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Enkazdan sağ çıktı, ağabeyini kaybetti: 16 yaşındaki Emir Gönenç raftingde 10 Türkiye birinciliğine ulaştı

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Enkazdan sağ çıktı, ağabeyini kaybetti: 16 yaşındaki Emir Gönenç raftingde 10 Türkiye birinciliğine ulaştı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Emir Gönenç, 6 Şubat depremlerinde ağabeyi Halil İbrahim'i kaybettikten sonra ailesiyle Dalaman'a yerleşti. Ders öğretmeni Saniye Uyar Kırık'ın önerisiyle 2023'te rafting sporuna adım atan genç sporcu, Sarsala Spor Kulübü'nde 3 yılda 10 Türkiye birinciliği kazandı. Takım kaptanı Gönenç'in milli takım adayı olduğu belirtildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Emir Gönenç (16), 6 Şubat 2023 depremlerinde enkazdan sağ çıkarken ağabeyini kaybetti. Ailesiyle Dalaman'a taşınan ve öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı Sarsala Spor Kulübü'nün rafting takımında yarışan Gönenç, 3 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

ÖĞRETMENİ RAFTİNGE DAVET ETTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan ve ağabeyi Halil İbrahim'i kaybeden Emir Gönenç, ailesiyle birlikte Muğla'nın Dalaman ilçesine taşındı. Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık'ın tavsiyesiyle 2023 yılında raftinge başlayan Gönenç, yaşadığı zor günlerin ardından spora yöneldi. Antrenmanlarını sürdüren Gönenç, kısa sürede raftingde kendisini geliştirdi. Sarsala Spor Kulübü'nün rafting takımında yarışan Gönenç, 3 yıllık süreçte 10 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Rafting antrenörü Saniye Uyar Kırık, "Emir, bizim için özel bir sporcu. 12 yaşında, okulumuza 6'ncı sınıf öğrencisi olarak geldi. O zamanlar ailesi ve kendisi çok kötü bir süreçten geçiyordu. Ağabeyini kaybetmişti. Onun için ne yapabilirim diye düşündüm. Emir'le tanıştığımda ders öğretmeniydim. Raftinge davet ettim, o da kabul etti. Raftinge alıştı ve çok başarılı bir sporcu oldu. Macerası bu şekilde başladı. Şu an 10'uncu sınıf öğrencisi" dedi.

İLK MÜSABAKASINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Kırık, Emir'in okul sporlarıyla müsabakalara başladığını belirterek, "Katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Hem karma takımla hem de erkeklerde Türkiye birincisi oldular. Daha sonra yılları hiç boş geçirmedi. Şu ana kadar 10 Türkiye birinciliği var. Takımımızda çok önemli bir sporcu. Aynı zamanda takım kaptanlığı görevini de verdik. Şu an milli takıma aday bir sporcu. Emir'i milli sporcu olarak göreceğiz. Ülkemizi temsil edecek" diye konuştu.

DUVARLARIN ÜSTÜNDEN YÜRÜYEREK ÇIKTIK

6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlatan Emir Gönenç, "Duvarların üstünden yürüyerek çıktık. Babam pencereyi tekmeleyerek açtı. Aşağı indiğimizde ikinci kattaydık ama arabanın üstüne atlayıp inmiştik. Karanlıktı, zor bir durumdu. Babam, ağabeyimi, ailemi kurtarmayı düşünüyordu. Kötüydü, herkes çığlık çığlığa bağırıyordu. Karanlıkta ne yapacağımızı bilememiştik. Aile yakınlarımı, ağabeyimi kaybettim. Rafting psikolojik olarak bana iyi geldi. Saniye Hocam ve arkadaşlarım bana destek verdiler" dedi.

Kaynak: DHA
DalamanTürkiyeGüncelYaşamMuğlaEmirSporSon Dakika

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