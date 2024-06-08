Depremde ailesini kaybeden genç, sazlıkta ölü bulundu - Son Dakika
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Depremde ailesini kaybeden genç, sazlıkta ölü bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Furkan Akdoğan, Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu. Furkan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne, baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.06.2024 23:32
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Furkan Akdoğan (19), Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu. Furkan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne- baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.

İlçeye bağlı Şahmaran Mahallesi kırsalındaki Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, sazlık alanda bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan incelemenin ardından ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

1 HAFTA ÖNCE KAYBOLAN FURKAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Sazlık alanda bulunan cesedin bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde baba, anne ve kardeşini kaybeden Furkan Akdoğan, olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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