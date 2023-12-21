 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde ailesini kaybeden Şerif Ölmez hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde ailesini kaybeden Şerif Ölmez hayatını kaybetti

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Şerif Ölmez, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Depremde ailesini kaybeden Şerif Ölmez hayatını kaybetti
21.12.2023 - 16:44,
Abone Ol
HATAY'da 6 Şubat depremlerinde eşi ile 3 çocuğunu kaybedip, enkaz başında beklediği sırada cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez (61), hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez'i (3) kaybeden, 6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen, bekleyiş sırasında cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in cenazesi, dün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Altınözü, Türkiye, Aralık, Hatay, Kurtarma, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde ailesini kaybeden Şerif Ölmez hayatını kaybetti - Son Dakika


16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:26
Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü

Son Dakika
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:26 Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 16:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde ailesini kaybeden Şerif Ölmez hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement