Depremde enkaz altında kalan Rümeysa Yalçınkaya, 9 ameliyatın ardından yürüteç yardımıyla ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan 27 saat sonra çıkarılan ve ezilmelere bağlı doku kayıpları nedeniyle 9 ameliyatın ardından yürüteç yardımıyla ayağa kalkan Rümeysa Yalçınkaya, fizik tedavi ve ayak bileği ortezi sayesinde artık desteksiz adım atabiliyor.
27 yaşındaki Yalçınkaya, 6 Şubat 2023'teki depremlere, kentte en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden birisi olan Trabzon Bulvarındaki 7 katlı Anadolu Apartmanı B blokta yakalandı. Annesi, babası ve kardeşi de enkaz altında kalan Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra kurtarıldı.
Enkazdan çıkarılışı AA ekiplerince görüntülenen Yalçınkaya, ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yaklaşık 4 ay yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Yalçınkaya, tedavisinin devamında vücudundaki eziklerden kaynaklanan doku kayıpları nedeniyle 9 kez ameliyat masasına yattı.
Memleketi Kahramanmaraş'a eylül ayında yüzde 50 engelli olarak dönen ve ayağa kalkamayan Yalçınkaya, 3 aylık fizik tedavi sürecinin ardından yürüteç yardımıyla yeniden ayağa kalkmayı başardı. Yalçınkaya, ayak bileği ortezine alışma sürecinin ardından artık yardım almadan yürüyebiliyor, günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
"Şu anda sağ bacağımdan yüzde 50 engelliyim"
Rümeysa Yalçınkaya, AA muhabirine, 6 Şubat'ta sarsıntının başlamasıyla birlikte binanın yıkılacağını hissettiğini ve cep telefonunu alıp hemen masanın altına girdiğini, binanın 10 saniye içinde yıkıldığını söyledi.
Üzerine kolon düştüğünü belirten Yalçınkaya, "O an ne olduğunu anlayamadım, şoka girdim. Her yerde çığlık sesleri geliyor, insanlar bağırıyordu. O an orada ölürüm herhalde diye bekliyordum. Enkazdan çıkmayı çok beklemiyordum. Hala hayatta olduğumu anlayınca 'sesimizi duyan var mı?' diye bağırdım. Bir süre kimseye ulaşamadım." dedi.
Ekiplerin kendisine ulaşmasının ardından uzun süre üzerindeki kolonun kaldırılması için çaba harcandığını anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:
"Üzerimdeki kolonu kırmak için bayağı uğraştılar. O şekilde oradan çıktım. Enkaz altındayken abim aramış, akrabalarımız aramış hep. Annem ve kardeşim ilk saatlerde kurtarılmış ama babamın 4 gün sonra cenazesini çıkardılar. Şu anda sağ bacağımdan yüzde 50 engelliyim. Tekrar olmam gereken ameliyatlar var. Vücudumun farklı yerlerinde oyma ve file ameliyatları yaptılar, ezik olan parçaları aldılar."
"Bilirkişi raporunda kolonların kesildiği yazıyor"
Deprem sonrası kendilerine verilen TOKİ evinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Yalçınkaya, babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını, başka gelirleri olmadığı için zorlandıklarını ve ailesine bakabilmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlandığını dile getirdi.
Yalçınkaya, yıkılan binayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyleyerek, "Bilirkişi raporunda kolonların kesildiği yazıyor. Bina öne doğru yıkılmıştı. Dava hala devam ediyor. Bizim binada çoğu kişi öldüğü için ses getiremedik. Bulgular Karadeniz Teknik Üniversitesine gidiyor ve incelemeler yapılıyor. Eğer o kolonlar kesilmeseydi o bina yıkılmazdı. Anadolu Apartmanı A blok yıkılmadı ama B blok yıkıldı. Biz adalet istiyoruz, en azından bunu yapanlar ceza alsın istiyoruz. Gidenler geri gelmez belki en azından içimize bir su serpilirdi." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Depremde enkaz altında kalan Rümeysa Yalçınkaya, 9 ameliyatın ardından yürüteç yardımıyla ayağa kalktı - Son Dakika
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda 40 adet sentetik ecza hapı, 10 gram skunk, 5 gram esrar ve 6 adet ecstasy ele geçirildi.
Denizli'de yetişmiş yetenekli bayan futbolcu Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek kadrosunda yer aldı. Hollanda'da yapılacak olan şampiyonada Türkiye, İspanya, Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da sahada görev yapan, yıkılan binaların enkazındaki canlara ulaşmaya çalışan kadın kahramanlar yaşadıklarını anlattı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra ilk yardımdan beslenmeye, psiko-sosyal destekten yaşam alanlarının kurulmasına kadar pek çok alanda görev alan kadınlar, ailelerinden ayrı günler süren mesailerinde yaşadıkları duyguları AA muhabiri ile paylaştı.
Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İran'ın milis güçleriyle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma siyasetini AA Analiz için kaleme aldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'nun cesedi, DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, suya girerek cesedi çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Yoğurtoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'na Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, gümüş madalya kazandı. Şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katıldı. Alaçam'dan katılan Umut Kalaycı ve Zafer Yaman, geleneksel çiftler kategorisinde ikincilik elde etti. Sporcular, önümüzdeki günlerde Mersin'de yapılacak Volo Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacaklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredat sadeleştiriliyor, yeni müfredat 1., 5. ve 9. sınıflarda gelecek eğitim döneminde uygulanacak
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?