Depremde evi hasar gören öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı - Son Dakika
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Depremde evi hasar gören öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi ağır hasar alan ve yakınlarını kaybeden Efe Talha Palabıyık, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak ailesini gururlandırdı. Deprem sürecini atlatmak için düzenli soru çözmeye odaklandığını belirten Palabıyık, mühendislik okumak istediğini ve İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etmeyi düşündüğünü söyledi. Ailesi ise oğullarının başarısından gurur duyduklarını ve derslere olan ciddiyetinin başarısının anahtarı olduğunu vurguladı.

29.06.2024 20:19
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta evleri ağır hasar alan ve birçok yakınını kaybeden Efe Talha Palabıyık, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi olan Palabıyık, kentte birçok bloku yıkılan ve 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin ayakta kalan T Blok'unda depremi yaşadı.

Yakınlarını depremde kaybeden ve birçok sorun yaşayan Palabıyık, LGS sınavında 500 tam puan alarak ailesini gururlandırdı.

Efe Talha Palabıyık, deprem gibi büyük bir olumsuzluğu yaşamasına rağmen LGS sınavındaki başarısını düzenli soru çözmeye borçlu olduğunu söyledi.

Palabıyık, "Dönem sonlarında paragraf çözmeye yoğunlaştım. Daha sonra konu tekrarlarımı yapıp soru çözümlerini artırdım. Okulumuzun son zamanlarında da bol bol deneme çözme gayreti içerisinde oldum. Bu şekilde LGS sınavına hazırlandım." dedi.

Sınavda 500 tam puan aldığını ifade eden Palabıyık, şunları söyledi:

"Kitapçığı incelediğimde soruların hepsini doğru yanıtladığımı gördüm ve heyecanlandım. Lise seçimine yoğunlaştım ve sayısal bölümü olan bir liseyi tercih ederek mühendislik okumak istiyorum. Bu yönde de İstanbul Erkek Lisesi'ni tercihin birinci sırasına yazmayı düşünüyorum. Depremde binamız ağır hasar aldı. İçine girilemeyecek hale gelmişti. Yakınlarımızdan vefat edenler oldu. Büyükbabam, anneannem, teyzem, yengem ve kuzenlerimi kaybettim. Depremin ardından belirli bir süre şehir dışına gitmek zorunda kaldık. Tekrar Kahramanmaraş'a geldiğimizde hem okulumuzdaki öğretmenlerim hem de BİLSEM'deki öğretmenlerimle bu deprem sürecini atlatmaya çalıştık. Ardından hem ailemi mutlu etmek için hem de hedeflerime ulaşmak kendimi derslerime verdim."

Kendisi gibi sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Palabıyık, "Artık sorular anlama dayalı çıktığından dolayı çözme ve kitap okuma konusu mutlaka yapılması gerekiyor. Sonrasında da sayısal derslerde zorlanan arkadaşlarımız bol bol deneme, test çözerek başarı elde edebilir. Konu eksiği olan arkadaşlarımıza da öncelikle konu eksiğini kapatıp daha kilit bilgileri öğrenip test çözmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Baba İsmail Palabıyık, oğlunun başarısından dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, oğlunun küçüklüğünden bu yana ders çalışmaya meyilli, derslerini ciddiye alan bir birey olduğuna değindi.

Anne Fatma Palabıyık ise sonuçların açıklandığı günden bu yana hem sevindiğini hem de ağladığını kaydederek, depremzede bir aile olarak zor zamanlar geçirdiklerini, Efe'nin derslerine sarılmasının hem süreci atlatmasına hem de başarı elde etmesine vesile olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremde evi hasar gören öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı - Son Dakika

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