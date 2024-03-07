Depremde hayatını kaybeden avukatın adına stajyer odası hazırlandı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden avukatın adına stajyer odası hazırlandı

Depremde hayatını kaybeden avukatın adına stajyer odası hazırlandı

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanı'nda hayatını kaybeden genç avukat Yusuf Can Bayancuk'un adına, staj yaptığı büroda özel bir oda düzenlendi. Avukat Doğan İpek, Bayancuk'un anısını yaşatmak için odada fotoğrafını asarak, dosyalarını yerleştirdi. Baba İrfan Bayancuk, oğlunun adının yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

07.03.2024 11:33
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Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanı'nda hayatını kaybeden genç avukatın adına, staj yaptığı büroda oda hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan 6 binadan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren 77 kişiden biri de 25 yaşındaki Yusuf Can Bayancuk oldu.

Depremde, oturdukları evin yıkılması sonucu halası ve kız kardeşi ile yaşamını yitiren genç avukatı ailesinin yanı sıra meslektaşları da unutmadı.

Avukat Doğan İpek, bürosunda yaklaşık 8 ay staj yapan Bayancuk'un hatırasını yaşatmak istedi.

İpek, depremde hayatını kaybetmesi nedeniyle bir süre boş kalan Bayancuk'un çalıştığı, bürosundaki odayı genç meslektaşının anısına düzenledi.

Ahde vefa olarak odaya, mesleğinin baharında yaşamını yitiren stajyerinin fotoğrafını asan, raflara stajı sırasında üzerinde çalıştığı, inceleme yaptığı dosyaları yerleştiren İpek, odanın girişine de Yusuf Can Bayancuk Stajyer Odası" yazılı levha astı.

Odanın ilk ziyaretçisi depremde kız kardeşini, kızını ve oğlu Yusuf Can Bayancuk'u kaybeden acılı baba İrfan Bayancuk oldu.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette İpek, babaya evladının fotoğrafını da anı amaçlı hediye etti.

"Vefatı bizde çok büyük yıkıma neden oldu"

Avukat Doğan İpek, AA muhabirine,6 Şubat 2023'te depremlerde Serin-2 Apartmanı'nda oturan stajyerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Stajyeri hayatta olsaydı bu odayı kendisine avukat odası olarak tahsis edeceklerini anlatan İpek, şunları söyledi:

"Depremde vefat etmesi nedeniyle yeni stajyerlerin yetişebilmesi için bu odada onun adını yaşatmayı kararlaştırdık. Deprem Haftası'nda Yusuf'a vefa olarak bu odayı düzenledik. Staj yaptığı sürede çok başarılıydı. Dosyaları çok titiz bir şekilde inceleyip, dilekçeleri yazardı. Kısa süre vakit geçirmemize rağmen vefatı bizde çok büyük yıkıma neden oldu. Amacımız adını bu odada yaşatmak. Birçok stajyer bu odadan faydalanacak ve Yusuf'un adını ölümsüzleştireceğiz. Yusuf gibi birçok başarılı hukukçu yetiştirmeyi hedefliyoruz."

"Yaşamış olsaydı oğlumla bu odada çay, kahve içecektim"

Baba İrfan Bayancuk ise avukat Doğan İpek'in oğlunun adına stajyer odası hazırlamasının çok ince bir düşünce olduğunu ifade etti.

Bayancuk, şunları kaydetti:

"Odaya ilk girdiğim anda şok yaşadım. Tarif edilemeyecek derecede mutlu oldum. Keşke oğlum yaşasaydı ve bu odada karşılaşsaydık. Burada oğlumun incelediği dosyaları gördüm. Doğan İpek'e çok teşekkür ediyorum. Bu ince düşüncesi beni çok duygulandırdı. Yaşamış olsaydı oğlumla bu odada çay, kahve içecektim, maalesef olmadı. Ama adını yaşatıyorlar. Bu durum da benim için bir teselli. Depremde hayatını kaybedenlere başta oğlum olmak üzere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden avukatın adına stajyer odası hazırlandı - Son Dakika

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