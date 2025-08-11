KOCAYI DEPREM AYIRDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.
Kadir ÖZEN- Necip KARATUNA/ BALIKESİR,
Son Dakika › Güncel › Depremde Hayatını Kaybeden Emekli İşçi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?