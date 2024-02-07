Depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı öğrencileri tarafından anıldı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı öğrencileri tarafından anıldı

Depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı öğrencileri tarafından anıldı

Osmaniye'de depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı, depremin yıl dönümünde öğrencileri tarafından kabri başında dualarla anıldı. Okul müdürü ve öğretmenlerin de katıldığı anma töreninde, Alçı'nın fedakarlık yapan bir öğretmen olduğu vurgulandı.

07.02.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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OSMANİYE'de depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı, öğrencileri tarafından felaketin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet dersi öğretmeni Ayşe Ülkü Alçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evinin enkazında kalıp yaşamını yitirdi. Alçı, depremin yıl dönümünde öğrencileri tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Okul Müdürü Sibel Altun, Alçı'nın babası Ebubekir Alçı ile öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, mezarı çiçekle süslerken gözyaşı döktü. Okul Müdürü Sibel Altun, Ayşe Ülkü Alçı'nın kimseyi kırmayan, öğrencileri için fedakarlık yapan bir öğretmen olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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