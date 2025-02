Depremde İki Yıl: Talepler ve Unutmayış

Güncel

(ANKARA) - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, "Konteyner kentlerde yaşayanlara yönelik ihtiyaçlar karşılanmalı, insanların sağlıklı durumlarda yaşayabilmesi olanaklı olana dek her şey ücretsiz olmalıdır. Ulaşım, sağlık, barınma elektrik, su ücretsiz olmalıdır. Sağlık, eğitim, ulaşım, yol altyapı, üst yapı problemleri hızlıca giderilmelidir. Güvenli bir kent yaşamı sağlanmalıdır. Saraylara patronlara değil deprem bölgesine bütçe sağlanmalıdır!" denildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla hayatını kaybedenleri anmak üzere Yüksel Caddesi'nden Madenci Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, "6 Şubat'ı unutma, unutturma!" yazılı döviz taşınarak, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan ortak basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinden bu yana 2 yılı geçti. Yaşananları hatırlamak ve hatırlatmak tarihi sorumluluğumuzdur. 6 Şubat 4.17'de 11 ili kapsayan Maraş Merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetli olduğu belliydi lakin deprem bölgesinin durumunun kimse farkında değildi. Kış şartlarında yağmurun altında kendini dışarı atanlar, enkaza gelip insanları çıkarmaya çalışanlar, enkazdan çıkardığı ölülerini toprağa verip acısını yaşayamadan yüreğinde koca bir ağırlıkla tekrar yardıma koşanlar, yaralılara müdahale etmeye çalışanlar, kepçesini, aracını kazmasını, küreğini alıp enkazlara ulaşanlar, dışarıdaki soğuktan donmamak için barınacak bir yer yapanlar, geçirdiği şokun ve yaşanılan yıkım karşısında dona kalanlar ve daha niceleri...

'2 yıl geçti ve hala değişen bir şey yok'

Sevdiklerimizin cansız bedenlerini enkazdan çıkarıp bir mezara koymak için dahi yardım etmeyenler çadır sattı interneti yavaşlattı, gönderilen yardımları engelledi, yolları kapattı, acımıza güldü, yetmedi enkaza karışmış bedenleri moloz olarak çadır kentlerde insanların yaşadıkları yerlere döktü. Asbest ile havamızı zehirledi, tarım arazisini talana açtı, rezerv yasaları ile insanların zeytinliklerine göz koydu. Çünkü; onların hesapları; ne kadar çok yapım o kadar çok satılık bina o kadar kar! Yaptıkların hiçbirini unutmadık! Unutmayacağız!

2 yıl geçti ve hala değişen bir şey yok hala binlerce insan, yolu olmayan, elektriği kesilen bir göz odalı konteyner kentlerde yaşıyor. Yöneticilerin 'Müjde' diye duyurduğu konut inşaatları 2 yıl geçmesine rağmen yarısına bile ulaşmadı. Teslim ettikleri konutlar için insanlar ne kadar para ödeyeceğini dahi bilmiyor. Kentlerde altyapı sorunları büyüyerek sürüyor. Temiz su, elektrik, doğalgaz geçen zamana karşı depremzedelere ulaştırılmıyor. Yazın ayrı kışın ayrı zor olduğu deprem bölgesinde eğitimden sağlığa tüm kamu hizmetleri yetersiz olup gerçek sorumlular yargılanmıyor.

Şirketlere rant kapısı açılıyor. On binlerce insanın yaşamını yitirdiği milyonları etkileyen depremlerin ardından sorumlular geçen 2 yılda hesap vermedi hala haklarında iddianame düzenlenmeyen müteahhitler var. Sorumlu kamu görevlilerinin yargılanması için izin verilmiyor, müteahhitlerin yargılandığı davalarda çok düşük cezalar veriliyor, tutuklanma talepleri reddediliyor. Sorumlular bulunup ifadeleri dahi alınmıyor ama onlar şirketlerini yönetmeye devam ediyor. Patronlar zenginleşsin diye ölmek istemiyoruz! Piyasacı sermaye düzeni 6 Şubat depreminden bu yana ihmallerle cezasızlık politikalarıyla denetimsizliklerle ölüm riski açmaya devam ediyor.

'Saraylara patronlara değil deprem bölgesine bütçe sağlanmalıdır'

Daha 16 gün önce Bolu'da otel yangınında 79 kişi yanarak yaşamını kaybetti. Bu sistem baştan aşağıya değişmelidir; ekonomi, hastane, okul, işyeri, otel... Bu çürümenin içinde bizlere ölüm reva görülmektedir. Tek amacı; kar daha fazla kar ve para olanlardan fazlasını beklemek mümkün değildir! Onlar için esas olan; insani değerler, uyulması gereken bir hukuk, alınması gereken önlemler yoktur! Bizi, ancak yeni ölümleri beklemeden mücadele etmek kurtarır. Hayatta kalmak için verilen mücadele, hayatı korumak için verilen mücadeleye dönüştüğünde katliamların, ölümlerin önüne geçilecektir. Depremler, yangınlar, cinayetler kaderimiz değil! Yaşamak için mücadele etmek dışında yol yoktur! Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!

Taleplerimiz; ücretsiz yerinde nitelikli demografik yapımıza uygun, depreme dayanıklı, ekolojik barınma, deprem bölgesi için alınacak her karara, atılacak her adıma burada yaşayanlar olarak dahil olmak ve denetleyebilmek, karar mekanizmaları bilim ve meslek odalarının demokratik kitle örgütlerine, sosyalistlere açık olmalıdır, olmayan mekanizmalar kurulmalıdır. Deprem suçu işlemiş her kademedeki görevliler halka açık olarak yargılanmalıdır. İstimlaklar kamulaştırılmalı ve rezerv uygulamaları durdurulmalıdır. Konteyner kentlerde yaşayanlara yönelik ihtiyaçlar karşılanmalı, insanların sağlıklı durumlarda yaşayabilmesi olanaklı olana dek her şey ücretsiz olmalıdır. Ulaşım, sağlık, barınma elektrik, su ücretsiz olmalıdır. Sağlık, eğitim, ulaşım, yol altyapı, üst yapı problemleri hızlıca giderilmelidir. Güvenli bir kent yaşamı sağlanmalıdır. Saraylara patronlara değil deprem bölgesine bütçe sağlanmalıdır!"