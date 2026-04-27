Depremde kaybettiği kızı ve damadının adını kütüphanede yaşatıyor

27.04.2026 10:35
Malatya'da Birsen Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren hakim adayı kızı Nazlıcan ve hakim damadı Tamer Levent için ağır hasar alarak yıkılıp yeniden yapılan okula kütüphane kurdu.

Malatya'da yaşayan Birsen Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren hakim adayı kızı Nazlıcan (27) ile hakim damadı Tamer Levent (28) için ağır hasar alarak yıkılıp yeniden yapılan okula kütüphane kurdu. Doğan, “Kızım çocukluk yıllarından bu yana kitap okumayı çok severdi. Onların adını yaşatmak için böyle bir yol seçtim” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Adıyaman'da 9 katlı Özkan Apartmanı yıkıldı. 5,5 ay önce dünyaevine giren Nazlıcan ve Tamer Levent, enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Nazlıcan'ın annesi Birsel Doğan, kızı ve damadının hatıralarını yaşatmak için 2020 yılında Elazığ depreminde ağır hasar alarak yıkılıp yeniden yapılan Şehit Kemal Özalper Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.

Kızının kitaplara olan sevgisini anlatan Doğan, “Kızım akademik stajını bitirmiş atama bekleyen hakim adayıydı. 6 Şubat depremlerinde 13'üncü saniyede yıkılan binanın enkazında bekledim yavrularımı. İkinci günün sonunda çıkardık. Nazlıcan'sız bir dünya benim için çok zor. Onların amel defteri kapanmasın diye bir şeyler yapmam gerekiyordu. Nazlıcan ve Tamer kitap okuyamıyorsa, geleceğin Nazlıcan ve Tamer'leri okumalıydı. 15-20 öğrencimizin aynı anda faydalanabileceği kütüphanede 3 binin üzerinde kitap var” diye konuştu.

9 Nisan'ın kızı Nazlıcan'ın doğum günü olduğunu ve doğum gününde ona hediye etmek için kütüphaneyi kurduğunu belirten Doğan, “Kızım, 'Anneciğim ben ülkemi çok seviyorum, ülkemin okumuş insana ihtiyacı var' derdi. Bu kapıdan içeri girerken evime giriyormuşum gibi hissediyorum. Kızım ve damadım fiziksel olarak yoksa bile isimlerini yaşatmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden Kuzey Yılmaz da kütüphanenin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Onların isimlerini burada hep yaşatacağız. Bizden sonra geleceklere de hep anlatacağız” dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:53
Tedesco’yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
