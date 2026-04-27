Depremde kaybettiği kızı ve damadının adını kütüphanede yaşatıyor

Malatya'da yaşayan Birsen Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren hakim adayı kızı Nazlıcan (27) ile hakim damadı Tamer Levent (28) için ağır hasar alarak yıkılıp yeniden yapılan okula kütüphane kurdu. Doğan, “Kızım çocukluk yıllarından bu yana kitap okumayı çok severdi. Onların adını yaşatmak için böyle bir yol seçtim” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Adıyaman'da 9 katlı Özkan Apartmanı yıkıldı. 5,5 ay önce dünyaevine giren Nazlıcan ve Tamer Levent, enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Nazlıcan'ın annesi Birsel Doğan, kızı ve damadının hatıralarını yaşatmak için 2020 yılında Elazığ depreminde ağır hasar alarak yıkılıp yeniden yapılan Şehit Kemal Özalper Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.

Kızının kitaplara olan sevgisini anlatan Doğan, “Kızım akademik stajını bitirmiş atama bekleyen hakim adayıydı. 6 Şubat depremlerinde 13'üncü saniyede yıkılan binanın enkazında bekledim yavrularımı. İkinci günün sonunda çıkardık. Nazlıcan'sız bir dünya benim için çok zor. Onların amel defteri kapanmasın diye bir şeyler yapmam gerekiyordu. Nazlıcan ve Tamer kitap okuyamıyorsa, geleceğin Nazlıcan ve Tamer'leri okumalıydı. 15-20 öğrencimizin aynı anda faydalanabileceği kütüphanede 3 binin üzerinde kitap var” diye konuştu.

9 Nisan'ın kızı Nazlıcan'ın doğum günü olduğunu ve doğum gününde ona hediye etmek için kütüphaneyi kurduğunu belirten Doğan, “Kızım, 'Anneciğim ben ülkemi çok seviyorum, ülkemin okumuş insana ihtiyacı var' derdi. Bu kapıdan içeri girerken evime giriyormuşum gibi hissediyorum. Kızım ve damadım fiziksel olarak yoksa bile isimlerini yaşatmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden Kuzey Yılmaz da kütüphanenin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Onların isimlerini burada hep yaşatacağız. Bizden sonra geleceklere de hep anlatacağız” dedi.