Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: 'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: 'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim'

Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: \'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim\'

Hatay'da depremde kızının 5 kişilik ailesini kaybeden acılı anne, Rönesans Rezidansın enkazının başında gözyaşlarıyla depremin ilk günlerini anlattı. Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğü için endişelenmediğini belirten anne, gecekonduların bile daha sağlam olduğunu söyledi.

08.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

-Kızının 5 kişilik ailesi depremde vefat eden acılı anne; "Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"

Kızının ailesini kaybeden acılı anne, Rönesans Rezidansın enkazının başında gözyaşları dökerek depremin ilk günlerini anlattı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezindansta kızının 5 kişilik ailesini kaybeden 67 yaşındaki Fatma Doğru, depremin yıl dönümünde enkaz başında o günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans asrın felaketinde yıkılmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve 53 kişinin hala kayıp olduğu rezidansta depreme yakalanan Sevin ailesinden, Şükriye Sevin (48), Aytaç Sevin, Yaren Sevin (22), Öykü Sevin ve Efe Sevin hayatlarını kaybetti. Rezindans binasının 2. katında yaşayan Sevin Ailesi'nin cenazeleri depremin 12. gününde çıkarılmıştı. Rönesans Rezidansın enkazının başına Şükriye Sevin'in annesi 67 yaşındaki Fatma Doğru, depremde kaybettiği kızının 5 kişilik ailesini anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazın başında gözyaşlarına boğulan Doğru, depremde yaralı olarak kurtulan çocukları ve torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

"Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"

Depremlerde Rönesans Rezidans da kızı ve 5 kişilik ailesini kaybeden Doğru, rezidansın deprem öncesinde sağlam olduğunu düşündüğünü ifade ederek "Biz depremde sağ kurtulduk şükür. Koştum, yavrum çocuklarıma götür beni dedim. Rönesans Rezidansı sağlamdır diye düşündüğümden kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim. Sabah olunca hemen buraya geldik. Ekinciler yolunda arabaları durduruyorlardı. Neden diye sorunca rezidans çöktü dediler. Hayallerim ve her şeyim gitti. Kurtulacaklarından asla ümidim yoktu. İnşallah acı çekmeden hemen hayatlarını kaybetmişlerdir dedim ve sonra diğer çocuklarıma gittim. Ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Onlarda ölümden döndüler. Buraya hiç gelemedim ama gelseydim ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.

"Gecekondu Rönesans Rezidansında sağlammış meğer"

Kentte bulunan gecekonduların bile rezidanstan daha sağlam olduğunu dile getiren Doğru, "Kızım ve damadım adliyede çalışıyordu. Torunum Yaren'de adliyede işe başlamıştı ve henüz 3 ay maaş almıştı. Torunumun hayalleri yıkıldı. Gecekondu rezidanstan sağlammış meğer. 15 Şubatta sabah okula gideceklerdi. Çantalarını bile hazırlamışlar. Sabah olduğunda kızım ve damadım işe ve torunlarımda okula gideceklerdi. Sabah olmadı yavrum olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pakistan Seçimlerinde PTI Önde Gidiyor
    18:51 Pakistan Seçimlerinde PTI Önde Gidiyor

    Pakistan'da yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, Ulusal Meclis'te önde götürüyor. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor. Pencap eyalet meclisinde ise PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum var. Sind eyalet meclisinde ise PPP önde görülüyor. Seçim sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.

  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş, Hatay, Yıkım, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: 'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim' - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: 'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement