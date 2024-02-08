Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: \'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim\'

-Kızının 5 kişilik ailesi depremde vefat eden acılı anne; "Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"
Kızının ailesini kaybeden acılı anne, Rönesans Rezidansın enkazının başında gözyaşları dökerek depremin ilk günlerini anlattı
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezindansta kızının 5 kişilik ailesini kaybeden 67 yaşındaki Fatma Doğru, depremin yıl dönümünde enkaz başında o günleri gözyaşlarıyla anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans asrın felaketinde yıkılmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve 53 kişinin hala kayıp olduğu rezidansta depreme yakalanan Sevin ailesinden, Şükriye Sevin (48), Aytaç Sevin, Yaren Sevin (22), Öykü Sevin ve Efe Sevin hayatlarını kaybetti. Rezindans binasının 2. katında yaşayan Sevin Ailesi'nin cenazeleri depremin 12. gününde çıkarılmıştı. Rönesans Rezidansın enkazının başına Şükriye Sevin'in annesi 67 yaşındaki Fatma Doğru, depremde kaybettiği kızının 5 kişilik ailesini anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazın başında gözyaşlarına boğulan Doğru, depremde yaralı olarak kurtulan çocukları ve torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.
"Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"
Depremlerde Rönesans Rezidans da kızı ve 5 kişilik ailesini kaybeden Doğru, rezidansın deprem öncesinde sağlam olduğunu düşündüğünü ifade ederek "Biz depremde sağ kurtulduk şükür. Koştum, yavrum çocuklarıma götür beni dedim. Rönesans Rezidansı sağlamdır diye düşündüğümden kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim. Sabah olunca hemen buraya geldik. Ekinciler yolunda arabaları durduruyorlardı. Neden diye sorunca rezidans çöktü dediler. Hayallerim ve her şeyim gitti. Kurtulacaklarından asla ümidim yoktu. İnşallah acı çekmeden hemen hayatlarını kaybetmişlerdir dedim ve sonra diğer çocuklarıma gittim. Ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Onlarda ölümden döndüler. Buraya hiç gelemedim ama gelseydim ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.
"Gecekondu Rönesans Rezidansında sağlammış meğer"
Kentte bulunan gecekonduların bile rezidanstan daha sağlam olduğunu dile getiren Doğru, "Kızım ve damadım adliyede çalışıyordu. Torunum Yaren'de adliyede işe başlamıştı ve henüz 3 ay maaş almıştı. Torunumun hayalleri yıkıldı. Gecekondu rezidanstan sağlammış meğer. 15 Şubatta sabah okula gideceklerdi. Çantalarını bile hazırlamışlar. Sabah olduğunda kızım ve damadım işe ve torunlarımda okula gideceklerdi. Sabah olmadı yavrum olmadı" ifadelerini kullandı.
Pakistan'da yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, Ulusal Meclis'te önde götürüyor. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor. Pencap eyalet meclisinde ise PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum var. Sind eyalet meclisinde ise PPP önde görülüyor. Seçim sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Son Dakika › Güncel › Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: 'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?