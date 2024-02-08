Depremde kızının ailesini kaybeden acılı anne: \'Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı hiç endişe etmedim\'

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-Kızının 5 kişilik ailesi depremde vefat eden acılı anne; "Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"

Kızının ailesini kaybeden acılı anne, Rönesans Rezidansın enkazının başında gözyaşları dökerek depremin ilk günlerini anlattı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezindansta kızının 5 kişilik ailesini kaybeden 67 yaşındaki Fatma Doğru, depremin yıl dönümünde enkaz başında o günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans asrın felaketinde yıkılmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve 53 kişinin hala kayıp olduğu rezidansta depreme yakalanan Sevin ailesinden, Şükriye Sevin (48), Aytaç Sevin, Yaren Sevin (22), Öykü Sevin ve Efe Sevin hayatlarını kaybetti. Rezindans binasının 2. katında yaşayan Sevin Ailesi'nin cenazeleri depremin 12. gününde çıkarılmıştı. Rönesans Rezidansın enkazının başına Şükriye Sevin'in annesi 67 yaşındaki Fatma Doğru, depremde kaybettiği kızının 5 kişilik ailesini anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazın başında gözyaşlarına boğulan Doğru, depremde yaralı olarak kurtulan çocukları ve torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

"Rönesans Rezidansın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"

Depremlerde Rönesans Rezidans da kızı ve 5 kişilik ailesini kaybeden Doğru, rezidansın deprem öncesinde sağlam olduğunu düşündüğünü ifade ederek "Biz depremde sağ kurtulduk şükür. Koştum, yavrum çocuklarıma götür beni dedim. Rönesans Rezidansı sağlamdır diye düşündüğümden kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim. Sabah olunca hemen buraya geldik. Ekinciler yolunda arabaları durduruyorlardı. Neden diye sorunca rezidans çöktü dediler. Hayallerim ve her şeyim gitti. Kurtulacaklarından asla ümidim yoktu. İnşallah acı çekmeden hemen hayatlarını kaybetmişlerdir dedim ve sonra diğer çocuklarıma gittim. Ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Onlarda ölümden döndüler. Buraya hiç gelemedim ama gelseydim ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.

"Gecekondu Rönesans Rezidansında sağlammış meğer"

Kentte bulunan gecekonduların bile rezidanstan daha sağlam olduğunu dile getiren Doğru, "Kızım ve damadım adliyede çalışıyordu. Torunum Yaren'de adliyede işe başlamıştı ve henüz 3 ay maaş almıştı. Torunumun hayalleri yıkıldı. Gecekondu rezidanstan sağlammış meğer. 15 Şubatta sabah okula gideceklerdi. Çantalarını bile hazırlamışlar. Sabah olduğunda kızım ve damadım işe ve torunlarımda okula gideceklerdi. Sabah olmadı yavrum olmadı" ifadelerini kullandı.