Depremde ölen polisin adı, Adıyaman Gölbaşı\'nda açılan Ozan Köyü Camisi\'ne verildi

Depremde ölen polisin adı, Adıyaman Gölbaşı'nda açılan Ozan Köyü Camisi'ne verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ozan Köyü Camisi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapılarak ibadete açıldı. Açılışta Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın hayırseverlere teşekkür etti; camiye depremde hayatını kaybeden polis memurunun adı verildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ozan Köyü Camisi yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Camiye, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adı verildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde yıkılan caminin yerine hayırseverlerin desteğiyle yenisi yaptırıldı.
Ozan köyünde düzenlenen caminin açılış programına il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile köy halkı katıldı.
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, caminin yeniden yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adını yaşatacak caminin köy halkına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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