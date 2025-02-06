Depremde Veteriner Kliniği Hasarları

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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle veteriner kliniklerinin büyük çoğunluğu ağır hasar almış veya tamamen yıkılmıştır. Yapılan tespitlere göre, bölgede 106 klinik ağır hasar görmüş, 64 klinik ise tamamen yıkılmıştır. Bazı veteriner hekim meslektaşlarımız, uygun çalışma ortamlarından yoksun bir şekilde halen konteynerlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Depremzede veteriner hekimlerimiz depremin enkazını omuzlamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yazılı açıklama yaptı. Eroğlu, "Bu elim felakette hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşımızı, Hatay'da 14, Kahramanmaraş'ta 9, Osmaniye'de 3, Gaziantep'te 2 ve Adıyaman'da 1 olmak üzere 29 meslektaşımızı, 10 öğrencimizi ve 2 yardımcı personelimizi bir kez daha rahmetle anıyor; ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği depremin ilk anından itibaren sahadaydı"

Depremlerin toplumun tüm kesimlerinde derin yaralar bıraktığı, sosyal, ekonomik ve çevresel düzen üzerinde kalıcı etkiler yarattığı vurgulanan açıklamada Eroğlu, "Depremler yalnızca insan hayatını değil, aynı zamanda çok sayıda evcil, çiftlik ve yabani hayvanın yaşamını da etkilemiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) olarak, daha önce yaşanan deprem ve sel felaketlerinde olduğu gibi 6 Şubat merkezli depremlerde de afetin ilk anından itibaren insan ve hayvan sağlığını koruma sorumluluğuyla harekete geçerek, yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

"Mesleki uzmanlık ve fedakarlıklarıyla veteriner hekimler afet yönetiminin ayrılmaz bir parçası"

Eroğlu, veteriner hekimler tarafından sahada kritik görevler üstlendiğini belirterek, şunları aktardı:

"Deprem bölgelerinde enkaz altından çıkarılan hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılmış, sahipsiz kalan hayvanların güvenli alanlara nakli sağlanmış, zoonotik hastalıkların yayılmasını önlemek için çalışmalar yürütülmüş ve su ile gıda güvenliğinin sağlanması için yoğun çaba harcanmıştır. Mesleki uzmanlık ve fedakarlıklarıyla veteriner hekimler afet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olduklarını ortaya koyarak, sahada her türlü zorluğa rağmen görevlerini sürdürmüştür."

Afet yönetiminin, yalnızca müdahaleden ibaret olmadığı; risklerin önceden azaltılması, etkili kriz yönetimi ve sürdürülebilir iyileştirme süreçlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımı gerektirdiği ifade edilen açıklamada alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

"Deprem bölgelerinde zoonotik hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, afet sonrası sahipsiz hayvanlar için sürekli barınma ve bakım sistemlerinin oluşturulması, afet yönetimi konularının veteriner hekimlik eğitiminin müfredatında daha kapsamlı bir yer bulması."

"Depremde 82 veteriner kliniği yıkıldı, 152'si ağır hasar aldı"

Eroğlu, "Deprem nedeniyle veteriner kliniklerinin büyük çoğunluğu ağır hasar almış veya tamamen yıkılmıştır. Yapılan tespitlere göre, bölgede 106 klinik ağır hasar görmüş, 64 klinik ise tamamen yıkılmıştır. Bazı veteriner hekim meslektaşlarımız, uygun çalışma ortamlarından yoksun bir şekilde halen konteynerlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Depremzede veteriner hekimlerimiz depremin enkazını omuzlamaya devam ediyor" diyerek, şunları kaydetti:

"Depremde kliniği ve deposu yıkılan veteriner hekimlerin tüm ilaç stokları zayi olmuştur. Bölgedeki veteriner hekimlere devlet tarafından kayıplarının telafisine yönelik herhangi bir destek de sağlanmamıştır. Meslektaşlarımızın zararlarının bir kısmının karşılanması, yalnızca onların değil, aynı zamanda bölgedeki hayvancılığın da ayakta kalabilmesi için hayati bir gerekliliktir. Öte yandan deprem felaketinin ardından bölgede ekonomik ve lojistik sorunlar da sürmekte, veteriner hekimler tıbbi malzeme ve ilaç temininde de ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Elektrik ve internet kesintileri gibi altyapı eksiklikleri nedeniyle İlaç Takip Sistemi (İTS) ve ATS sistemlerine erişimde aksaklıklar yaşanmakta, bu durum veteriner hekimleri cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Deprem bölgesindeki veteriner hekimler için ilaç stoklarının güncellenmesi ve geçmiş kayıplar sebebiyle uygulanacak cezai işlemler konusunda acilen esneklik sağlanmalıdır. Aksi takdirde, meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirmesi imkansız hale gelecektir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, yıkılan kliniklerin yerine yenilerinin yapılabilmesi için ayni ve nakdi yardımların artırılması yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Veteriner hekimlerin bilgi birikimi ve uzmanlığı sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda insan sağlığını ve toplum refahını da doğrudan etkilemektedir. Unutulmamalıdır ki veteriner hekimlerin yokluğu, halk sağlığını, gıda güvenliğini ve hayvancılık sektörünü doğrudan tehdit etmektedir. Veteriner hekimlerin sesi duyulmalı, talepleri görmezden gelinmemelidir."