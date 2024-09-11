Depremde Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve Afyonkarahisarlı hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen Kadınana İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

11.09.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde yıkılan okulun yerine yenisi Afyonkarahisarlı hayırseverlerin destekleriyle yapıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve Afyonkarahisarlı hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen Kadınana İlkokulu'nun açılışı açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş on binlerce bina yerle bir olmuştu. İskenderun İlçesi Denizciler mahallesinde bulunan Denizciler Çamlık İlkokulu 'da ağır hasar almış ve yıkılmıştı. Bölgenin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için harekete Afyonkarahisar Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yeni okulun inşası için protokol imzalanmıştı. Hummalı çalışmaların ardından inmşası tamamlanan 12 derslikli Kadınana İlkokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, protokol ve veliler eşlinde açılışı gerçekleştirildi. Açılış öncesi saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan program, sınıf ziyaretinde öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sonlandırıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Okulumuzun açılışı inşallah İskenderun'a, Hatay'a ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza ve halen tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 Şubat depremlerini yaşamayan deprem bölgesinin dışında kalan illerden birisi olarak, Afyonkarahisar'da bizler depremi duyar duymaz büyük bir gayretle büyük bir özveriyle deprem bölgesine nasıl daha fazla yardım ulaştırabiliriz, biz buralar için neler yapabiliriz hep gayreti çabası içerisine düştük. Hep birlikte; iş insanlarımızın, hayırsever hanımlarımızın ve aynı zamanda STK'larımızın büyük gayretiyle çalışma ve çabalamasıyla elimizden geleni yaptık. Tabii o kış şartlarında biliyorsunuz yardımları göndermek de çok zorluydu. Birde kalıcı bir eserimiz olsun, bizim Afyonkarahisar adına bir hatıramız olsun diyerek İskenderun'da bir okul yapımına karar verildi. 9 ay gibi kısa bir süredebulunmuş olduğumuz okulumuzu tamamlamış olduk. Yıkılan bir okulumuzu tekrardan 300'e yakın öğrencimiz, kıymetli aileleri, birbirinden önemli kıymetli öğretmenlerimiz için burayı bugün açıyoruz" İfadelerine yer verdi.

"İlelebet yaşayacak bir kalıcı eser"

Vali Masatlı ise konuşmasında hayırseverlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Afyonkarahisar'ın yardım severlerini ve buradaki ihtiyaç sahipleriyle buluştururken ilelebet yaşayacak bir kalıcı eserin yapılmasına faydalı oldular. 12 derslikten oluşan Kadınana İlkokulu'nda laboratuvar ve ekstradan dersliklerde var. Ben burada başta Afyonkarahisar'ımızın Valisi Yiğitbaşı olmak üzere, Afyonkarahisar'ın iş insanlarına ve yardımseverlerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İskenderun, Deprem, Eğitim, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement