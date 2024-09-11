Depremde Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi

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Depremde yıkılan okulun yerine yenisi Afyonkarahisarlı hayırseverlerin destekleriyle yapıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve Afyonkarahisarlı hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen Kadınana İlkokulu'nun açılışı açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş on binlerce bina yerle bir olmuştu. İskenderun İlçesi Denizciler mahallesinde bulunan Denizciler Çamlık İlkokulu 'da ağır hasar almış ve yıkılmıştı. Bölgenin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için harekete Afyonkarahisar Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yeni okulun inşası için protokol imzalanmıştı. Hummalı çalışmaların ardından inmşası tamamlanan 12 derslikli Kadınana İlkokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, protokol ve veliler eşlinde açılışı gerçekleştirildi. Açılış öncesi saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan program, sınıf ziyaretinde öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sonlandırıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Okulumuzun açılışı inşallah İskenderun'a, Hatay'a ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza ve halen tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 Şubat depremlerini yaşamayan deprem bölgesinin dışında kalan illerden birisi olarak, Afyonkarahisar'da bizler depremi duyar duymaz büyük bir gayretle büyük bir özveriyle deprem bölgesine nasıl daha fazla yardım ulaştırabiliriz, biz buralar için neler yapabiliriz hep gayreti çabası içerisine düştük. Hep birlikte; iş insanlarımızın, hayırsever hanımlarımızın ve aynı zamanda STK'larımızın büyük gayretiyle çalışma ve çabalamasıyla elimizden geleni yaptık. Tabii o kış şartlarında biliyorsunuz yardımları göndermek de çok zorluydu. Birde kalıcı bir eserimiz olsun, bizim Afyonkarahisar adına bir hatıramız olsun diyerek İskenderun'da bir okul yapımına karar verildi. 9 ay gibi kısa bir süredebulunmuş olduğumuz okulumuzu tamamlamış olduk. Yıkılan bir okulumuzu tekrardan 300'e yakın öğrencimiz, kıymetli aileleri, birbirinden önemli kıymetli öğretmenlerimiz için burayı bugün açıyoruz" İfadelerine yer verdi.

"İlelebet yaşayacak bir kalıcı eser"

Vali Masatlı ise konuşmasında hayırseverlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Afyonkarahisar'ın yardım severlerini ve buradaki ihtiyaç sahipleriyle buluştururken ilelebet yaşayacak bir kalıcı eserin yapılmasına faydalı oldular. 12 derslikten oluşan Kadınana İlkokulu'nda laboratuvar ve ekstradan dersliklerde var. Ben burada başta Afyonkarahisar'ımızın Valisi Yiğitbaşı olmak üzere, Afyonkarahisar'ın iş insanlarına ve yardımseverlerine teşekkür ederim" diye konuştu.