Depremde yürüme yetisini kaybeden kadın yardım bekliyor

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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 6 Şubat depremlerinde enkaz altından kurtarılan ve yürüme yetisini kaybeden Ayşegül Yıldırım (32), yeniden yürümek için yardım bekliyor.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde evinden dışarıya kaçan Ayşegül Yıldırım, yıkılan bir apartmanın enkazı altında kaldı. Enkaz altında ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılan Yıldırım, tedavisi sonrası taburcu olurken yürüme yetisini kaybederek tekerlekli sandelyeye mahkum kaldı.

Konteyner kentte yakınlarının yanında hayata tutunmaya çalışan Ayşegül Yıldırım, biber fabrikasında çalıştığını ve yürüyerek yeniden işine dönmek istediğini söyledi. Yürüyebilmesi için ihtiyaç duyduğu tedavi için yetkililerden yardım isteyen Yıldırım, "Depremin olduğu saatlerde işe gitmek için kalkmıştım. Deprem olunca dışarı kaçtım. Dışarda iken yıkılan bir apartmanın enkazı altında kaldım. Enkazın altından çıkarıldım ama üzerime düşen molozların vücuduma verdiği hasarla yürüme foksiyonumu kaybettim. Belimde platin var ve teketlekli sandelyeye bağlı kalınca çalışma hayatım bitti. Konteyner kentte hayata tutunmaya çalışıyorum, tekrardan yürümek ve çalışmak istiyorum. Bunun için de yetkililer ve hayırsevelerden yardım istiyorum? dedi.