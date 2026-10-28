Depremde zarar gören Hatay’ın 98 yıllık tarihi valilik binası yeniden inşa edildi - Son Dakika
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Depremde zarar gören Hatay’ın 98 yıllık tarihi valilik binası yeniden inşa edildi

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Depremde zarar gören Hatay’ın 98 yıllık tarihi valilik binası yeniden inşa edildi
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HATAY’ın tarihi valilik binası, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasarın ardından, aslına uygun inşa edilerek hizmete açıldı.

HATAY'ın tarihi valilik binası, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasarın ardından, aslına uygun inşa edilerek hizmete açıldı.

Hatay'da 1928 yılında yapılan Tarihi Valilik Binası 6 şubat depremlerinde büyük hasar gördü. Hatay Devleti döneminde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Millet Meclisi olarak kullanılan tarihi yapı, aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilen bina hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak tarihi binanın yeniden hizmete alınmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Masatlı, yapının Hatay'ın tarihine, milli hafızasına ve devlet geleneğine tanıklık ettiğini belirtti.

HATAY'IN ANAVATANA KATILMA KARARI BU BİNADA ALINDI

Binanın tarihi önemine değinen Vali Masatlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ın ana vatana katılması konusundaki kararlılığını hatırlattı. Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1939'da 40 milletvekilinin oy birliğiyle aldığı Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının bu binada imza altına alındığını belirten Masatlı, yapının tarihi kavuşmanın önemli tanıklarından biri olduğunu ifade etti.

DEPREMDE HASAR GÖRDÜ, TARİHİ TAŞLAR KORUNDU

6 Şubat 2023 depremlerinde binanın bir bölümünün yıkıldığını ve ağır hasar aldığını kaydeden Vali Masatlı, yeniden inşa sürecinde tarihi mirasın korunmasına öncelik verildiğini söyledi. Enkaz alanında titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi taşların ve özgün yapı elemanlarının tek tek ayrıştırılarak koruma altına alındığını belirten Masatlı, binanın tarihi kimliği ve mimari özellikleri esas alınarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini kaydetti.

Tarihi Valilik Binası'nın yeniden hizmete alınmasının yalnızca bir yapının yeniden inşa edilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Vali Masatlı, binanın Hatay'ın ana vatana kavuşma sevincini ve Cumhuriyet'in kentteki tarihi izlerini gelecek nesillere taşıyan milli bir miras olduğunu dile getirdi.

'HATAY YENİDEN DOĞUYOR'

Depremlerin ardından Hatay'da yürütülen çalışmalara da değinen Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumları ve milletin dayanışmasıyla kentte kapsamlı bir yeniden inşa sürecinin yürütüldüğünü belirtti. Konutlar, işyerleri, okullar, hastaneler, kamu hizmet binaları, meydanlar ve tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Masatlı, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde yeniden hizmete alınan binanın Hatay'a ve millete hayırlı olmasını dileyerek, yapının yeniden şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve Hatay'ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet büyüklerini de andı.

Kaynak: DHA
GüncelHataySon Dakika

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