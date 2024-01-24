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Depremden etkilenen 11 şehirde konut teslimleri başlıyor - Son Dakika
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Depremden etkilenen 11 şehirde konut teslimleri başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirde, ilçe ve köylerde tamamladıkları konutları şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlayacaklarını duyurdu. Özhaseki, konutların anahtar teslim töreninin depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Depremden etkilenen 11 şehirde konut teslimleri başlıyor
24.01.2024 - 20:57,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirde, ilçe ve köylerde tamamladıkları konutları şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 11 şehrimizde, ilçe ve köylerimizde tamamladığımız konutlarımızı; Şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlayacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü 6 Şubat'ta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, depremzede kardeşlerimizle bir araya gelerek evlerimizin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Sonrasındaki dönemde de her ay, anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz. Yağmur çamur demeden, zaman kavramı gözetmeksizin çalışarak tüm depremzede kardeşlerimizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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