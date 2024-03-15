Depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapı stoku açısından riskli olduğu için yıkım kararı alınan okullarda yıkım çalışmaları sürüyor.
Karabük genelinde depremsellik analizleri yaptırılarak dayanaklılık durumları tespiti yapılan ve güçlendirme maliyeti, maliyet oranı ile bina yaşları dikkate alındığında kullanıma uygun olmayan okulların yıkımına geçen yıl başlanmıştı.
Safranbolu ilçesinde de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle okul binalarında yıkım çalışmaları sürüyor.
Misak-ı Milli İlkokullunda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı ilçede Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu'nda da alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkım çalışmaları başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın tabii çalışmaları çerçevesinde Özel İdare Müdürlüğümüz ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün mühendislerinin yaptığı tetkikler neticesinde tüm okullarımızın analizleri yapıldı.6 Şubat depreminden sonra tabii daha büyük bir hassasiyetle bu çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından özen gösterilerek hızlandırıldı" dedi.
Safranbolu ilçesinde Altın Safran İlkokulu'nun güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ve öğrencilerin eğitim öğretime devam ettiğini belirten Odabaşoğlu, "Yine aynı şekilde Emek Ortaokulumuzun ek binası yıkılarak depreme dayanıklılık hale getirilmesi bünyesinde yeni bir bina bir hayırseverimiz tarafından yapılmaktadır. Misak-ı Milli İlkokulu güçlendirme bünyesine alınan okullarımızdan. Orada da şuanda güçlendirme çalışmaları devam etmekte olup ve inşallah Haziran ayında da teslimi gerçekleştirilecektir. Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulumuz da yıkılan okullarımız arasındadır ancak onun yerine de yine 12 derslikli yatırım planına alınarak ihale süreci aşamasına gelmiştir" diye konuştu.
Odabaşoğlu, öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerini aksatmayacak planlamaları yaptıklarını söyledi.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
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