Depreme Dirençli Şehirler İçin Kararlılık - Son Dakika
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Depreme Dirençli Şehirler İçin Kararlılık

Depreme Dirençli Şehirler İçin Kararlılık
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TMB Başkanı Eren, güvenli şehirler inşa etme hedefiyle depreme hazırlık konusunda kararlılık vurguladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Birlik olarak afetlere dirençli, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa etme hedefi doğrultusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Eren, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, aradan geçen yıllara rağmen depremin ülkede bıraktığı izlerin hafızalardaki yerini koruduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu anımsatan Eren, "Deprem riskini ortadan kaldırmak mümkün değil ancak doğru şehir planlaması, mühendislik esaslarına uygun yapı üretimi ve etkin denetim ile can kayıplarını en aza indirmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, afet riskinin azaltılmasında mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi ve yüksek risk taşıyan yapıların yenilenmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün atacağımız her adım, yarın karşılaşabileceğimiz bir afetin sonuçlarını doğrudan etkileyecektir. Riskli yapıların tespitinden güçlendirme ve yenileme çalışmalarına kadar bütün sürecin hızlandırılması gerekmektedir. Bunun için kentsel dönüşümün ekonomik ve hukuki açıdan uygulanabilirliğini artıracak mekanizmaların güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın dönüşüm süreçlerine katılımını kolaylaştıracak modellerin geliştirilmesi ve finansmana erişimin önündeki engellerin azaltılması büyük önem taşımaktadır."

Eren, şehirlerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecekte karşılaşılabilecek afetler de dikkate alınarak tasarlanması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye Müteahhitler Birliği olarak afetlere dirençli, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa etme hedefi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. 17 Ağustos'un yıl dönümünde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, aynı acıların yeniden yaşanmaması için depreme hazırlık konusunda kararlılıkla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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