Depremin vurduğu Battalgazi, kentsel dönüşümle ayağa kalkacak

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın metropol ilçelerinden Battalgazi kentsel dönüşümle ayağa kalkacak. Projeyle ilçede toplamda 25 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapı stokunun büyük kısmı hasar alan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi.

Battalgazi'ye bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmaları için gün sayılırken, ilçede toplamda 25 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla Şehitfevzi Mahallesi'nin çehresinin değişeceğine vurgu yapan Mahalle Muhtarı Sami Cengil 2. Etap kentsel dönüşüm projesiyle bölgenin kentin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Kentsel dönüşüm projesi 2. Etabı için temel atma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Battalgazi'de depremler sonrası 63 bin konutun kullanılamayacak hale geldiğini kaydeden Güder ise ilçe genelinde 30 bin dolayında hak sahibinin bulunduğunu ifade edip vatandaşların konutlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

" 3 bin 500 konutun teslimi bu ay içerisinde yapılacak"

İlçe genelinde 20 bin dolayında hasar gören işyerleri içinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Güder, "Battalgazi bölgesindeki rezerv alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan 3 bin 500 konutun inşallah bir kısmı bu ay içerisinde teslim edilecek. Belediye olarakta ise geçtiğimiz günlerde 200 konut için İnderesi bölgesinde temel atma törenin gerçekleştirmiştik. Şehitfevzi Mahallesi'nde riskli alan olarak ilan edilen bölgeye de 200 konut yapacağımızı ifade etmiştik plan ve projeler hazır hava şartlarına bağlı önümüzdeki günlerde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun devlet görevinin başında, hükümet faaliyetlerini icraatlarını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor" dedi.

"Şehrimizi tarihi ve kültürüne uygun bir şekilde büyüteceğiz"

Şehitfevzi Mahallesi'nde daha önce gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesiyle 670 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Güder, " Daha önce nasıl yaptıysak buradaki konutlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şuan ilçe genelinde kentsel dönüşüm yapılabilecek mahallerimizi belirlemiş durumdayız. Şehitfevzi Mahalle'mizde 2. Etap alanda yapılacak çalışmalarda sona gelindi. Battalgazi'de bir çok noktasında kentsel dönüşümün hayata geçilmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki bir ay önce Malatya'ya geldiğinde yerinde dönüşüm noktasında 15 bin konutun müjdesini vermişti. Belirtilen 15 bin konutun Battalgazi için yeterli olmayacağını sayın bakanımıza ileterek mahallelerde de yerinde dönüşüm noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etmiştik. İnşallah baharla beraber teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra Battalgazi'de yaklaşık 25 bin konutun yerinde dönüşümü için çalışmalara başlanılacak. Amacımız burada şehri başka yere taşımadan tarihi ve kültürüne uygun bir şekilde büyütmek ve genişletmek" diye konuştu.