Depremin vurduğu Hatay'da 256 konutun anahtarları afetzede vatandaşlara teslim edildi - Son Dakika
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Depremin vurduğu Hatay'da 256 konutun anahtarları afetzede vatandaşlara teslim edildi

Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan 256 afet konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Hatay'da, binlerce konut yıkılmıştı. 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesinde TOKİ konutlarının yapımına başlanmıştı. Hatay'ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023 yılında tamamlanmıştı. Payas ilçesinde 1. etap afet konutlarında hak sahibi belirlenen 256 afetzede vatandaşa, Hatay Valiliği tarafından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

16.02.2024 22:46  Güncelleme: 23:05
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Depremin vurduğu Hatay'da 256 konutun anahtarları afetzede vatandaşlara teslim edildi

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan 256 afet konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Hatay'da, binlerce konut yıkılmıştı. 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesinde TOKİ konutlarının yapımına başlanmıştı. Hatay'ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023 yılında tamamlanmıştı. Payas ilçesinde 1. etap afet konutlarında hak sahibi belirlenen 256 afetzede vatandaşa, Hatay Valiliği tarafından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Afet konutlarının anahtar teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, bürokratlar ve hak sahipleri katıldı.

"Asırların felaketinden sonra bağımsız bölümle birlikte 270 binden fazla konut ve iş yeri yıkımını gerçekleştirdik"

Afet konutlarının anahtar teslim töreninde konuşan Vali Masatlı, "Asırların felaketinden sonra 80 binden fazla binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bağımsız bölüm olarak bakarsak yaklaşık 270 binden fazla konut ve iş yeri yıkımını yaptık. Uzun bir süre yıkımı konuştuk ancak şimdi 9.kez şehrimizi kurmayı konuşuyoruz. Sağlıktan eğitime, esnafımıza destekten kalıcı konutların yapımında kısa zamanda tüm alan ve sektörlerde büyük bir yol katlettik" dedi.

"Vatandaşlarımızın yeni evlerinde çok mutlu olmalarını temenni ediyorum"

Payas ilçesinde TOKİ marifetiyle kalıcı konutların inşasının gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Masatlı,"Payas ilçemizde 698 hak sahibimizin çekilen kura ile yeni evleri belirlendi. Bugünde hak sahipliği belirlenen 256 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirmek için buradayız. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını ve yeni evlerinde çok mutlu olmalarını temenni ediyorum. Devlet millet el ele Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzel Hatay'ımıza kavuşacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin vurduğu Hatay\'da 256 konutun anahtarları afetzede vatandaşlara teslim edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremin vurduğu Hatay'da 256 konutun anahtarları afetzede vatandaşlara teslim edildi - Son Dakika

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