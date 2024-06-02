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Depremin yaralarının sarıldığı İskenderun'da mezuniyet heyecanı

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen mezuniyet töreniyle üniversiteden mezun olan öğrenciler, kep atmanın heyecanını yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası büyük bir özverili çalışmayla asrın felaketinin yaralarını saran İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), 2023 -2024 eğitim öğretim yılının güz döneminde yüz yüze eğitime başlamıştı. İSTE'de bahar döneminin sona ermesiyle mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyet programı, İSTE Kütüphane binası önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende protokol konuşmalarıyla devam etti.

İSTE Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Fakülteler okul birincisi Semih Yılmaz, "3.79 ortalamayla birinci oldum. Mutluyum arkadaşlarım adına da sevinçliyim hep beraber mezun olduk, artık diğer hayatımızda hepimize başarılar dilerim. Deprem olduğu zaman burada değildim ama buradaymışım gibi etkiledi beni çünkü ben liseden beri buradayım ve sevdiğim insanların büyük çoğunluğu halen buradaydı. Yani ne yazık ki depremin etkisini ben de çok ciddi bir şekilde yaşadım üzgünüm" İfadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları ve bölüm birincilerinin yaş kütüğüne isim çakmasıyla devam eden program, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Mezuniyet törenine; İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İSTE akademik ve idari personelleri ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.