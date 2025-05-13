Depremin yıktığı tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Kahramanmaraş'ta yüzyılı aşan geçmişe sahip mahallelerdeki tarihi yapılar yeniden ayağa kalkmayı bekliyor.

6 Şubat depremlerinde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan Divanlı, Kümbet, Ekmekçi, Duraklı, Kayabaşı, Kurtuluş ve Şehit Evliya gibi mahallelerde yer alan çok sayıda tescilli konak, cami ve geleneksel sivil mimari örneği evler ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Tarihi dokunun korunması amacıyla birçok yapının etrafı güvenlik şeritleriyle çevrilmiş durumda bekliyor. Ancak aradan geçen zamana rağmen somut bir çalışma başlatılamadı. Bazı sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar geçmişin izlerini taşıyan yapıların restore edilmesini ya da aslına uygun şekilde yeniden yapılmasını talep etti.

Yapıların restorasyon ve yeniden yapım sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtilirken, sürecin daha fazla gecikmemesi istendi.

Divanlı Mahallesi sakinlerinden Mustafa Büyükdereli, "Bu camide molozlar kaldırıldı bayram sonrası çalışmanın başlatılacağı söylendi ancak çalışmalar henüz yok. İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda çalışmalara başlanacak" dedi.

Mahalle sakini Halil Maraşlı ise, "Bu bölgeler tarihi mahalleler. Tarihi yapılar mevcut. Devletimizden Allah razı olsun yerinde dönüşümü yapıyor. Tarihin de yeniden ayağa kalkmasını bekliyoruz" diye konuştu.