Depremlere Hazır Köyler Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremlere Hazır Köyler Projesi Tanıtıldı

Depremlere Hazır Köyler Projesi Tanıtıldı
14.02.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova'da muhtarlara yönelik deprem hazırlığı eğitimi yapıldı, afet bilinci artırılacak.

Amasya Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından hayatı geçirilen "Depremlere Hazır Köyler, Muhtarlar Ne Yapmalı" Projesi'nin tanıtımı Suluova'da köy muhtarlarına yapıldı.

Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) İtfaiyecilik Bölümü tarafından öğretmenevinde düzenlenen ve deprem farkındalığını artırmaya yönelik proje kapsamında Öğretim Görevlisi Dr. Can Şahan, sunum yaptı.

Kaymakam Şafak Gürçam, daha güvenli bir geleceğe adım atmak için deprem ve afet bilincini artırmanın önemine işaret ederek, "Bu gibi eğitim ve tatbikatların depreme daha hazırlıklı olmamız adına çok önemli. Allah korusun ama bilgili ve tedbirli olmak zorundayız." dedi.

Şahan ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın ise derinden etkilenmesine neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu büyük acı yalnızca şehirlerimizi değil, milletçe hepimizin yüreğini enkaz altında bırakmıştır. Kaybettiğimiz her bir vatandaşımız, geride tarifsiz boşluk ve silinmeyecek özlem bırakmıştır. Bu felaket, bizlere dayanışmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin yanı sıra, depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Şahan, muhtarlara deprem gibi afetler durumunda görevleri ve neler yapmaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Akgül ise ilçedeki toplanma ve sığınak noktaları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğinin sonunda Kaymakam Gürçam, Şahan'a katkıları dolayısıyla teşekkür ederek hediye verdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlere Hazır Köyler Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:11:04. #7.11#
SON DAKİKA: Depremlere Hazır Köyler Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.