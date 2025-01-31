Depremzede Aile Hayallerini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Depremzede Aile Hayallerini Gerçekleştirdi

Sevcan Calp, depremden 20 saat sonra kurtulduktan sonra çocuklarıyla iç giyim mağazası açtı.

31.01.2025 22:52
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Enkazdan kurtarılarak yaşama tutunan kadın, evlatlarıyla birlikte hayalini gerçekleştirdi

Depremzede Sevcan Calp "20 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve bir süre sonra memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz"

Depremzede Doğuş Samet Calp, "Deprem sonrası kadın iç giyim üzerine açtığımız mağazada hem ayakta durmaya çalışıyoruz hem de ülkemizin ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz"

HATAY - Hatay'da asrın felaketinde enkazdan 20'nci saatte enkazdan kurtarılan ve babasını depremde kaybeden Sevcan Calp, yaşam mücadelesini kazandıktan 7 ay sonra evlatlarıyla hayalini gerçekleştirdi ve kendi iş yerini açarak ekmek parasını kazanmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmiş ve binlerce yapı yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde depreme yakalanan Calp ailesi de enkazdan 20 saat sonra kurtarıldı. Depremin yaralarını sarmak ve asrın felaketinin izlerini silmek isteyen ailede 2 evlat anneleriyle birlikte annelerinin hayalini gerçekleştirdiler. Yıllarca iş yeri açma hayaliyle yaşayan Sevcan Calp, deprem sonrası çamaşır satan iş yeri açarak ekmek parasının peşine düştü. Asrın felaketinin izlerini geride bırakan Calp, emek vererek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"20 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve bir süre sonra memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz"

Depremin ikinci yılı yaklaşırken çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve evlatlarıyla birlikte ekmek parası için mücadele ettiklerini belirten Sevcan Calp, "Depreme uykumuzda yakalandık. Ben, 4 çocuğum ve babam koridora kaçtık ve bina yıkıldı. 20 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve bir süre sonra memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz. Depremde yaşadığımız o anı bir daha yaşamak istemiyorum. İki oğlumun belden aşağı ayakları sakat derken bedenleri yerinde çok şükür ama ayakları aksak kaldı. Ben babamı kaybettim yanımdaydı. Anne başın dönmüyor, bina dönüyor dedi ve gözümüzü enkaz altında açtık. Benim hayalimdi, zaten gençliğimden beri oğluma teklif ettim ve olur anne dedi. Rızkımızın peşine düştük. Depremden sonra her şeyimizi kaybettik, bir iğnemizi bile alamadık rızkımızı artık burada arayacağız. Konteynerde 4 çocuğum, eşim ve ben 6 kişi kalıyoruz. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaştığı zaman insan o anı yaşadığı için diyorum ya duygular yani ifade edemiyorsun yani yaklaşmasına gerek yok yani zaten her zaman yaşıyorsun. Depremi yaşadıktan sonra bayağı bir sıkıntılardan sonra hayatta tutunmaya devam ettik ki hayatta kalmak zorundayız hem ekonomiye hem de kendinizi katkı sağlıyoruz" dedi.

"Deprem sonrası kadın iç giyim üzerine açtığımız mağazada hem ayakta durmaya çalışıyoruz hem de ülkemizin ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz"

Enkazdan 20 saat sonra çıkan ve 72 ameliyat geçiren 23 yaşındaki Doğuş Samet Calp, "6 Şubat depreminde enkaz altında kaldık 7 aylık bir hastane sürecimiz oldu tedavimiz olduk. 20 saat sürdü kurtarılmamız AFAD tarafından kurtarıldık. 72 tane ameliyat geçirdim ayağımdan dolayı kalıcı hasarlı olduğu için herhangi bir işte çalışamıyorum ailemle birlikte almış olduğumuz karardan ötürü fizikken herhangi bir yerde çalışmama müsaade edilmediği için birlikte bir iş yeri açtık. Deprem sonrası kadın iç giyim üzerine açtığımız mağazada hem ayakta durmaya çalışıyoruz hem de ülkemizin ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz. Kendimizi toparlamaya gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Deprem, Yaşam, Hatay, Son Dakika

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