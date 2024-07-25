Depremzede aile lokantada 1 milyon 200 bin liralık altın unuttu - Son Dakika
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Depremzede aile lokantada 1 milyon 200 bin liralık altın unuttu

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Malatyalı depremzede bir aile, Bolu'da mola verdiği lokantada 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları içeren çantayı unuttu. Lokanta çalışanları sayesinde altınlar sahiplerine ulaştırıldı.

25.07.2024 12:19
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Depremzede aile lokantada 1 milyon 200 bin liralık altın unuttu

BOLU - Bolu'da depremzede aile, mola verip çorba içtikleri lokantada 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bulunduğu çantaya unuttu. Ankara'ya varınca çantayı unuttuklarını fark eden aile, lokanta çalışanları sayesinde altınlarına kavuştu.

Malatyalı depremzede bir aile, memleketlerine dönüş yolculuğunda Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir lokantada mola verdi. Yemek yedikten sonra tekrar yola çıkan aile, bebek çantasını lokantada unuttu. Lokanta çalışanları unutulan çantayı fark ederek, sahibine ulaştırmak için kasaya koydu. Bir süre sonra çantayı unutan ailenin geri dönmeyeceğini anlayan çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Bolu polisi, yaklaşık değeri 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları sahiplerine ulaştırmak için harekete geçti. Bu süre zarfında Ankara'ya varan aile, çantayı unuttuklarını fark ederek durumu polise bildirdi. Ankara ile Bolu emniyetinin devreye girmesiyle çanta sahibine ulaştırıldı.

Lokanta çalışanı Yusuf Eren, "2 yetişkin 2 çocuk olmak üzere 4 kişiydiler. Yemeklerini yedikten sonra çantalarını unuttular. Farklı ilden geldikleri belliydi. Bizde çantayı kasaya bıraktık. Aradan geçen sürenin ardından iletişim numarası bulmak için çantaya baktık. Çantada siyah poşet vardı. Poşeti ben açmadım, bizim çalışan ablamıza söyledim. Onunla çantayı açtık ve bir sürü altın vardı. Durumu polise bildirdik. Polislerin devreye girmesiyle altınları sahibine ulaştırdık. Aile bize çok teşekkür etti. Bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk" dedi.

Kaynak: İHA

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