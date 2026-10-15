Depremzede aileler T24'ün kapatılmasına, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Depremzede aileler T24'ün kapatılmasına, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi

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Depremzede aileler T24\'ün kapatılmasına, Halk TV\'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24'ün kapatılması ve Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Platform, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler olarak kararları kabul etmediklerini, basın emekçilerinin yanında olduklarını ve özgür basının susturulamayacağını belirtti.

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24 ve Halk TV'ye yönelik kararlara tepki göstererek "Adalet mücadelemizin sesi olan basın emekçilerinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sevdiklerini kaybeden ailelerin bir araya gelerek adalet arayışında buluştuğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24'ün kapatılması ve Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler olarak T24 ve Halk TV'nin kapatılmasını kabul etmiyoruz. Adalet mücadelemizin sesi olan basın emekçilerinin yanındayız. Özgür basın susturulamaz" denildi.

Kaynak: ANKA
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