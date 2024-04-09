Depremzede çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı - Son Dakika
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Depremzede çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yeri önünde asılı Türk Bayrağını öpen depremzede minik kızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken, görüntüyü gören iş yeri sahibi minik kızı ödüllendirdi. Minik Zehra'nın Türk Bayrağını defalarca öpmesi üzerine duygulanan iş yeri sahibi, ona istediği ayakkabıyı hediye etti.

09.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:45
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Depremzede çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yeri önünde asılı Türk Bayrağını öpen depremzede minik kızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken, görüntüyü gören iş yeri sahibi minik kızı ödüllendirdi.

Seydişehir Ulukapı Mahalle Muhtarı Ömer Pekşenarslan hem muhtarlık hem de iş yeri olarak kullandığı ayakkabıcı dükkanını iftar yapmak üzere kapatarak evine gitti. Bu sırada iftar sonrası dükkanını tekrar açacağı için dışarıda bulunan ayakkabıları içeriye taşmayarak evinden dükkan kameralarını kontrol etmeye başladı. Bir anne ile kızın geldiğini gören Ömer Pekşenarslan, daha önceden tanıdığı Kahramanmaraşlı 3 yaşındaki depremzede minik Zehra'nın annesine Türk Bayrağını göstermesinin ardından annesinin kucaklayıp kaldırdığı küçük Zehra'nın Türk Bayrağını defalarca öpmesi üzerine duygulandı ve hemen dükkanına geldi. Daha sonra Pekşenarslan, küçük Zehra'ya istediği ayakkabıyı hediye etti.

Olayı anlatan Ömer Pekşenarslan, "İftar için eve gitmiştim. İftarımı yaptım, çayı beklerken iş yeri önündeki malları da içeriye almamıştım, güvenlik kameralarına bakayım dedim. Ramazan dolayısıyla vatandaşa ayakkabı satmak için bayramlık alışveriş için akşamları açıyoruz. O sırada baktım bir bayan ve çocuğu dükkanımın önünde dolanıyor. Baktım çocuk eli ile annesine işaret etti, bayrağı gösterdi. Annesi de kucağına aldı, çocuk bir kaç defa bayrağı öptü ben çok duygulandım. Bayrak sevgisini o yaşta o çocukta görünce çok duygulandım, hemen geldim çocuğu öptüm. Gönlünü aldık, güzelce bir ayakkabı giydirdik ödüllendirdik" dedi.

Ailenin depremden dolayı geçen sene Kahramanmaraş'tan geldiklerini belirten Pekşenarslan, "Gelen ailemiz depremzedeydi bir yıldır bizim misafirimiz. Sağ olsun buradan bir ev sahibimiz evini açtı oturuyorlar. Üç tane çocukları var, Zehra kızımız da çok güzel bir bayrak sevgisi oluşmuş" şeklinde konuştu.

(İS-ARD-FM-

Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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