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Depremzede ikizlerin ahlaksız iftira iddiasıyla okuldan atılması soruşturuluyor - Son Dakika
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Depremzede ikizlerin ahlaksız iftira iddiasıyla okuldan atılması soruşturuluyor

Alanya'daki bir lisede okuyan 16 yaşındaki depremzede ikiz kız kardeşlerin, beraber uyudukları için 'ahlaksız iftira' ile okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine valilik, inceleme ve soruşturma başlattı. Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan ikiz kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı. Ancak biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi ve kızlar okuldan ve yurttan atıldı. Kızların babası ahlaksız iftira iddiasında bulunurken, Antalya Valiliği konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığını açıkladı.

Depremzede ikizlerin ahlaksız iftira iddiasıyla okuldan atılması soruşturuluyor
10.01.2024 - 16:29,
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ALANYA'daki bir lisede okuyan 16 yaşındaki depremzede ikiz kız kardeşlerin, beraber uyudukları için 'ahlaksız iftira' ile okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı. Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi.

Kızların babası ahlaksız iftira ile kızlarının okuldan ve yurttan atıldığını öne sürerken, iddialar üzerine Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Alanya, Soruşturma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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