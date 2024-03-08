Depremzede kadın hayata 'Umut'la tutundu - Son Dakika
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Depremzede kadın hayata 'Umut'la tutundu

Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan ve 20 gün sonra bebeğiyle kavuşan Bedia Kılınç, depremde kaybettiği yakınlarına rağmen çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Hayırseverlerin desteğiyle Sivas'a yerleşen Kılınç, zorlu süreci atlatmaya çalışıyor ve diğer depremzede kadınları da destekliyor.

08.03.2024 19:33
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Depremzede kadın hayata 'Umut'la tutundu

20 günlük bebeğiyle enkazdan çıkartıldıktan 20 gün sonra kavuşarak depremzede kadın kocası ve bir çok yakınını kaybetmesine rağmen oğlu Umut ve diğer çocuklarıyla hayata tutundu

SİVAS - Kahramanmaraş depreminde enkazdan sağ kurtulan ve ayrı hastanelere kaldırıldıkları bebeğiyle 20 gün sonra kavuşan 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, depremin ardından hayırseverlerin desteğiyle Sivas'a yerleşerek çocuklarıyla hayata tutundu.

Ülkemizde 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan ilk depremde, oturdukları apartman hasar gören Bedia-Durmuş Ali Kılınç çifti ile çocukları 7 yaşındaki Neziha, 5 yaşındaki Cafer Efe ile yirmi günlük Umut dışarı çıkarak kurtulurken öğlen saatlerinde yaşanan ikinci depremde sığındıkları kayınbiraderinin evinin çökmesiyle ailenin tamamı enkaz altında kalmıştı. Enkazdan sağ olarak çıkan ve Sivas'ta farklı hastanelere kaldırıldıkları bebeğiyle 20 gün sonra kavuşan 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, taburcu olduktan sonra bir hayırseverlerin desteğiyle Sivas'a yerleşerek çocuklarıyla birlikte hayata yeniden tutundu.

"Çocuklarım için hayata tutunmaya çalışıyorum"

Deprem de eşini, annesini, abla ve eniştesini kaybettiğini söyleyen 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, "Zor bir süreçten geçtik halen de geçiyoruz. Her şeye, her zorluğa rağmen yine de çocuklarım için hayata tutunmaya çalışıyorum. Onların yokluğunu arıyorum ama arasam da gelmiyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Deprem anında Umut babasının kucağındaydı. Babası kendini siper etti, üzerine kapandı. Eşim o anda vefat etti. Umut'ta yeniden hayata tutundu. Deprem'de ayaklarım kırılmıştı Umut'u hiç göremedim. 20 gün sonra hastaneye getirdiler. Hastaneden taburcu olduğumda ayaklarım tam anlamıyla iyileşmemişti bu nedenle Umut'u sevgi evine bırakmıştım. Umut'un beni unutmaması, benden soğumaması için her hafta sevgi evlerinden Umut'u bana getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Tamamen iyileşmesem de altı ay önce geri aldım" dedi.

"Benim gibi hayata yalnız tutunan tüm kadınların da kadınlar günü kutlu olsun"

Bazen zamanlar oluyor ki eşimi, annemi, ablamı hepsini arıyorum diyen Kılınç, "Yalnız kaldım. Hepsi benden gitti bir tek bana oldu olan. Üç çocukla hayata tutunuyorum ama çok zor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sosyal hizmetten gelen para ve yardımlarla idare etmeye çalışıyorum, böylelikle çocuklarımla geçinip gidiyorum. Yardım edenlerden de Allah bin kez razı olsun. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Benim gibi hayata yalnız tutunan tüm kadınların da kadınlar günü kutlu olsun. Ben enkaz altındayken bana kızımın anne diye sesi geldi. O sesi duyunca çok şükür çocuklarım yaşıyor dedim. O anda bana AFAD veya Jandarma tam hatırlamıyorum bir ışık geldi. Lamba uttular abla çocukların yaşıyor dediler. Çocukların için mücadele et çık dediler. Ben kendi çabalarımla dışarı çıktım. Jandarmadan da Allah razı olsun o an gelip bana yardım ettiler. Çocuklarımı da çıkardılar ama ne yazık ki eşim ablam orada vefat etti. Ben o enkazın altındayken kendimi unuttum. Çocuklarım çıkmayacaksa bende çıkmayım diye düşündüm. Çocuklarımın sesini duyunca canıma can geldi o an nasıl çıktım hatırlamıyorum. Çok kötü bir felaketti Allah'ım kimseye yaşatmasın. Üç çocuğumu da rabbim bana bağışladı. Kaybettiklerimin yokluğunu arıyorum ama her şeye rağmen hayata tutunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremzede kadın hayata 'Umut'la tutundu - Son Dakika

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