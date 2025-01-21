Depremzede Kadın Kömbe İle Geçim Sağlıyor

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Deprem sonrası odun ateşinde pişirdiği kömbe geçim kaynağı oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 4 çocuk annesi kadın, deprem sonrası açtığı iş yerinde yaptığı kömbeler geçim kaynağı olurken, 4 kişiye de istihdam sağladı.

Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde depremden sonra iş yeri açan 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Yılmaz, "Çocuklarımın ihtiyaçlarına gidermek için odun ateşinde kömbe yapıp satmaya başladım. Şuan bu iş benim geçim kaynağım oldu. Burada 4 elemanıma da de iş imkanı sağlıyorum" dedi.

Eşinin desteği ile burada Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye başladığını söyleyen Yılmaz, "Deprem sonrası güzellik uzmanı belgemi aldım ve iş yerimi kurdum. Deprem sonrası inşaatlardan dolayı iş yerimde randıman alamayarak anne, baba mesleği olan kömbe yapmaya başladım. Burada güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Eşimin de desteği ile birlikte bu iş yerinde Kahramanmaraş halkına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Kömbe Afşin ilçemize ait. Bunların çeşitleri var. Tercihen müşterilerimizin de yönlendirmesiyle isteye bağlı her kömbe yapıyoruz" ifadesini kullandı.